Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 23:01

Ce dimanche soir, le président de l’ OM, Pablo Longoria, n’a pas vraiment retenu sa joie après la victoire in extremis de son équipe face à l’ OL.

OL-OM : Marseille reprend la 2e place sur un improbable csc

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille jouait très gros dans la course au podium. Mis sous pression après la victoire convaincante du RC Lens face à l’AS Monaco (3-0), l’ OM devait impérativement aller chercher la gagne sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Une mission qui s’annonçait très compliquée au vu des récentes performances des Gones.

Mais les hommes d’Igor Tudor sont finalement parvenus à s’imposer à l’OL, ce qui n’était plus arrivé depuis plus de 16 ans. Tenus en échec (1-1) par la formation lyonnaise, il a fallu un coup du sort pour permettre à l’OM de revenir de Lyon avec les trois points. Grâce à un but contre son camp de Malo Gusto à la 92e minute, les Phocéens se sont imposés (1-2) face aux Lyonnais.

Ce succès in extremis a permis à l’ OM de récupérer sa 2e place de Ligue 1 et de se rapprocher un peu plus d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et il n’en fallait pas plus pour Pablo Longoria d’exploser de joie dans les travées du Groupama Stadium.

Pablo Longoria n’a pas retenu à sa joie

RMC Sport assure en effet que le président de l’ OM a célébré le 2e but de son équipe avec passion et sans retenue. Pablo Longoria a sautillé dans les tribunes officielles et a crié de vive voix. Le dirigeant marseillais était visiblement heureux de partager son émotion avec sa garde rapprochée et de célébrer cette victoire historique à l’OL. Sa bière avait sans doute plus de saveur, imagine le quotidien sportif.

Le dirigeant espagnol, qui réalise un travail remarquable depuis sa nomination à la tête de l’ OM en remplacement de Jacques-Henri Eyraud a certainement vécu là une de ses plus belles émotions de la saison. Lui qui disait « regarder les matchs en silence » a une nouvelle fois démontré ce dimanche soir à Lyon une tout autre facette de sa personnalité, plus explosive.

Pablo Longoria a confiance en son équipe et espère que l’ OM parviendra à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, même si cet objectif final sera difficile à aller chercher. L’ OM devra en tout cas s’imposer dimanche prochain lors de la réception de l’AJ Auxerre au stade Vélodrome en vue de conserver sa 2e place.