Publié par Gary SLM le 26 avril 2023 à 08:41

Le PSG détient la plus grosse masse salariale du monde dans le football avec 729 millions d'euros. Il devance le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain : roi de la masse salariale

Le Paris Saint-Germain est souvent considéré comme un club qui dépense sans compter, et cela se reflète dans sa masse salariale. Avec 729 millions d’euros, le club francilien détient le record de la plus grosse masse salariale du monde du football. Ce chiffre est largement supérieur à celui de ses rivaux, le Real Madrid (519 millions d’euros) et le FC Barcelone (457 millions d’euros).

Si le PSG n’a pas encore remporté la Ligue des Champions, il est en revanche le leader incontesté sur le terrain financier. Avec ses investissements massifs de ces dernières années, le club de la capitale a réussi à se doter d’un effectif de grande qualité. Il a l'effectif composé de plusieurs joueurs de renommée mondiale comme Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi.

Le PSG, 1er du top 10 des clubs avec les plus grosses masses salariales

Après le club parisien, le podium est occupé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Viennent ensuite cinq clubs de Premier League : Manchester United (4e), Liverpool (5e), Manchester City (6e), Chelsea (7e) et Arsenal (10e). Le Bayern Munich est huitième avec une masse salariale de 349 millions d’euros, suivi de la Juventus à la neuvième place avec 337 millions d’euros.

Si la masse salariale n’est pas le seul indicateur de la performance d’un club, elle permet néanmoins de mesurer son attractivité pour les joueurs de haut niveau. Le PSG, avec sa capacité à offrir des salaires très élevés, est donc en mesure d’attirer les meilleurs joueurs du monde, et de rivaliser avec les plus grands clubs européens.

Le top 10 des masses salariales dans le football

- 1 Paris SG : 729 millions d’euros

- 2 Real Madrid : 519 millions d’euros

- 3 Barcelone : 457 millions d’euros

- 4 Manchester United : 453 millions d’euros

- 5 Liverpool : 432 millions d’euros

- 6 Manchester City : 418 millions d’euros

- 7 Chelsea : 401 millions d’euros

- 8 Bayern Munich : 349 millions d’euros

- 9 Juventus : 337 millions d’euros

- 10 Arsenal : 251 millions d’euro