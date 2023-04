Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 11:42

Priorité de Luis Campos, Victor Osimhen intéresse également d’autres grands clubs européens. Si bien que le buteur de Naples pourrait snober le PSG cet été.

PSG Mercato : Luis Campos proche d’un accord avec le clan Victor Osimhen

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’éventuel départ de Lionel Messi pousse déjà le Paris Saint-Germain à affûter ses armes pour renforcer son secteur offensif. Le recrutement d’un attaquant serait ainsi la principale priorité de Luis Campos. Si le Qatar pense en premier choix à l’international français Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort, Luis Campos militerait pour Victor Osimhen ou encore Harry Kane.

Et selon les informations de Foot Mercato, le conseiller football du club de la capitale serait proche d’un accord sur les contours d'un possible futur contrat avec l’agent du buteur napolitain. « Les discussions entre Luis Campos et le représentant de Victor Osimhen, Roberto Calenda, sont bien entamées et un accord sur les contours d’un possible contrat n’est plus très loin. Tout cela servirait de base avant d’entamer les négociations pour un transfert. Le président Aurelio De Laurentiis espère récupérer 150 M€ sur un éventuel transfert », assure le média en ligne. Mais rien n’est encore fait dans ce dossier et le champion de France en titre pourrait même se faire doubler par un autre grand club européen.

Victor Osimhen échangé contre Sadio Mané ?

Ces dernières heures, la presse allemande révèle que Naples et le Bayern Munich pourraient conclure un deal totalement fou lors du prochain mercato estival. Déçu des performances de Sadio Mané, le club allemand lui chercherait déjà une porte de sortie et serait prêt à l’envoyer à Naples pour récupérer Victor Osimhen.

Alors que le club italien réclame 150 millions d’euros pour l’international nigérian de 24 ans, le leader de la Bundesliga pourrait également inclure un joli chèque dans la transaction. Mais les dirigeants napolitains seraient réticents, car le salaire de Sadio Mané serait au-dessus de la limite salariale fixée par le club. Pour autant, toutes les parties concernées étudieraient la faisabilité d’une telle opération. Le PSG est donc prévenu.