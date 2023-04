Publié par Thomas G. le 27 avril 2023 à 14:12

Battu dans les dernières secondes face à l'OM le week-end dernier, l'OL pourrait être privé d'un taulier face au RC Strasbourg. Les compos !

OL : Nicolas Tagliafico incertain face au RC Strasbourg

L'OL a fait une mauvaise opération la semaine dernière avec la défaite face à l’OM (1-2). Les Gones auraient pu profiter des défaites de l’AS Monaco et du Stade Rennais ainsi que le match nul du LOSC pour se rapprocher des places européennes. Néanmoins, l'OL est toujours à la lutte pour les cinq premières places et le déplacement à Strasbourg pourrait être une occasion de se relancer.

Les hommes de Laurent Blanc affrontent le 18e de Ligue 1 ce vendredi au stade de la Meinau en quête d’une 15e victoire cette saison. L’Olympique Lyonnais pourrait être privé de l’international argentin Nicolas Tagliafico pour ce déplacement à Strasbourg. Les Gones ont confirmé cette semaine que le champion du monde était incertain après avoir reçu un coup face à l’OM. « Nicolas Tagliafico, qui a reçu un coup dimanche contre Marseille, est resté en soins. Une décision concernant sa participation au match de vendredi sera prise demain. »

Nicolas Tagliafico est l’un des cadres du vestiaire lyonnais cette saison et son absence pourrait être un gros coup dur pour l'OL. L’international argentin est parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée. Le défenseur brésilien Henrique pourrait être aligné au poste d’arrière gauche face à Strasbourg.

À six journées de la fin du championnat, l'OL est 7e à 6 points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. En cas de succès face à au RC Strasbourg ce vendredi, les Gones reviendraient à 3 points du LOSC. La victoire est donc obligatoire pour l'OL pour maintenir l’espoir d’une qualification en Coupe d’Europe. Malgré le potentiel forfait de Nicolas Tagliafico, l’OL devrait pouvoir compter sur son attaquant vedette Alexandre Lacazette. L’international français est en forme et a inscrit 3 buts lors des trois derniers matchs. Le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais pourrait inscrire son 21e but ce week-end face au RCSA.

RC Strasbourg : Le RCSA reprend espoir dans la course au maintien

Avant d’accueillir l’OL ce vendredi, le RC Strasbourg restent sur une série de deux victoires consécutives. Les hommes de Frédéric Antonetti sont sortis de la zone de relégation et sont désormais 15e. Le RCSA pourrait enchaîner un troisième succès consécutif et s’éloigner de la 17e place.

Auteur d’un doublé le week-end dernier face au Stade de Reims, Habib Diallo devrait une nouvelle fois être un atout précieux pour les Alsaciens. Cette saison, l’international sénégalais a inscrit 17 buts en Ligue 1. Toutefois, le RC Strasbourg sera privé d’Ibrahima Sissoko, Thomas Delaine et Gerzino Nyamsi pour la réception de l'OL.

La compo probable de l'OL :

Gardien : Lopes

Défenseurs : Gusto, Lovren, Lukeba, Henrique

Milieux de terrain : Thiago Mendes, Tolisso, Caqueret

Attaquants : Barcola, Lacazette, Cherki

La compo probable du RC Strasbourg :

Gardien : Sels

Défenseurs : Guilbert, Perrin, Djiku, Le Marchand, Sobol

Milieux de terrain : Doukouré, Bellegarde, Sanson

Attaquants : Gameiro, Diallo