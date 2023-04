Publié par Edouard le 26 avril 2023 à 16:32

En conférence de presse, Laurent Blanc a tiré les choses au clair sur le cas Malo Gusto, dont la blessure a duré plus longtemps que prévu.

À l'occasion de la conférence de presse organisée par l'OL avant le déplacement à Strasbourg (vendredi à 21h), le cas de la blessure de Malo Gusto a été évoqué par le joueur et son entraîneur Laurent Blanc. "Ma blessure était plus grave par rapport au premier diagnostic. Cela a pris plus de temps que prévu. Le plus important est que je suis de retour, et content", a déclaré le latéral droit, vendu à Chelsea puis prêté à l'OL lors du mercato hivernal.

L'absence de Malo Gusto a duré beaucoup plus longtemps que prévu, ce que certains ont remis en question. Laurent Blanc a ainsi tenu à clarifier la situation. "Quand deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur et que les deux sont d'accord, ça peut le faire. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, comment on fait? Voilà. C'est un cas particulier. Le plus important, malheureusement pour lui, c'est sa blessure. Malo est maintenant guéri, qu'il fasse la meilleure fin de saison avec l'OL et il ira dans son club Chelsea. Il n'y a pas de problème Malo."

Malo Gusto "touché mentalement"

Malo Gusto a fait 50% de sa rééducation à Londres avant de la terminer à Lyon. Le joueur affirme avoir été "touché mentalement" par cette blessure, que certains pensaient un prétexte pour ne plus jouer avec l'OL. "Quand tu es un enfant du club, que tu as toujours tout donné pour ce maillot, et qu'on pensait que je retardais ma blessure à Chelsea, ça m'a touché", a-t-il expliqué.

Le retour de blessure de Malo Gusto n'a pas été facile. Le joueur a fait son apparition pour la première fois depuis plus de deux mois, dimanche à l'occasion de la défaite (1-2) face à l'OM. Le latéral a inscrit un but contre son camp à la dernière seconde qui a offert la victoire au rival marseillais.