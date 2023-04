Publié par Leonard le 27 avril 2023 à 21:42

4 ans après avoir renversé le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, que sont devenus les héros du Stade Rennais ?

Stade Rennais-PSG : La Coupe de France, un titre libérateur

La date du 27 avril 2019 restera gravée à vie dans les mémoires des supporters du Stade Rennais. 48 ans après, les Rouge et Noir glanaient une troisième Coupe de France faisant tomber au terme d'une longue soirée le PSG. En étant menée 2-0 au bout de 22 minutes de jeu, la soirée aurait pu virer au cauchemar, mais à la suite d'un centre vicieux d'Hamari Traoré détourné par Presnel Kimpembe dans ses propres filets, la fébrilité gagna les rangs parisiens quelques semaines après le chaos de Manchester United.

Un discours de Julien Stéphan, une tête croisée de Mexer et un penalty manqué de Christopher Nkunku plus tard et c'est tout le peuple rennais qui sombrait dans l'ivresse de la victoire. Au terme d'une saison marquée par l’épopée européenne, le Stade Rennais n'a cessé de grandir depuis ce trophée. En 2023, il ne reste plus que deux titulaires vainqueurs de la Coupe de France à être encore présent dans l'effectif rennais. 4 ans plus tard, que sont devenus les 12 héros du Stade de France ?

Que sont devenus les héros de la finale de Coupe de France ?

Julien Stéphan : Il est l'homme qui a permis au Stade Rennais de remporter à nouveau un trophée. En démissionnant de son poste en mars 2021, l’entraîneur français avait retrouvé un nouveau challenge du côté de l’Alsace quelques mois plus tard. Démis de ses fonctions en janvier 2023, Julien Stéphan avait mené le RC Strasbourg à la 6e place lors de la saison précédente. Le fils de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, ne devrait pas rester encore très longtemps sans banc, son profil plairait à de nombreuses équipes françaises. Et pourquoi pas un retour au SRFC cet été, en cas de départ de Bruno Genesio ?

Tomas Koubek : Transféré lors du mercato estival suivant le titre, le portier tchèque Tomas Koubek a rallié l'Allemagne et le club d'Augsbourg. Titulaire à son arrivée, l'ancien joueur du SRFC n'a pas convaincu et est depuis 2020 remplaçant. À 30 ans et à un an de la fin de son contrat, Tomas Koubek pourrait quitter l’Allemagne pour retrouver davantage de temps de jeu.

Hamari Traoré : Aujourd’hui capitaine du Stade Rennais, il fait partie des meilleurs latéraux droits du championnat français. Son contrat prenant fin en juin prochain, l'avenir d'Hamari Traoré est encore flou. Bien qu'une prolongation de contrat lui ait été formulée, l'international malien devrait attendre la fin de saison et connaître l'avenir européen du Stade Rennais pour prendre une décision. Mentor et cadre essentiel du onze rennais, son départ laisserait des traces tant son impact sur le jeu est présent.

Mexer : Héros en marquant le but égalisateur contre le PSG, Edson Mexer avait rejoint l'été suivant les Girondins de Bordeaux libre de tout contrat. Après trois saisons compliquées sportivement, le Mozambicain a rejoint lors du mercato estival dernier les Portugais d'Estoril. À 34 ans, il a disputé 15 rencontres sur 34 possibles cette saison.

Damien Da Silva : Exilé en Australie après un passage très compliqué à Lyon, le nouveau défenseur de Melbourne City de 34 ans est devenu un élément essentiel loin de la France. Buteur et passeur à deux reprises en 11 rencontres, Damien Da Silva semble se plaire en Australie. Une bouffée d’oxygène apres deux saisons médiocres avec l'OL.

Ramy Bensebaini : Le latéral gauche algérien a laissé de très beaux souvenirs aux supporters rennais. Parti pour 8 millions d'euros à l'issue de la saison 2019 pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach, il s'est imposé en Allemagne comme un élément fort au fil des saisons. En fin de contrat cet été, Ramy Bensebaini devrait franchir un nouveau cap en ralliant le Borussia Dortmund.

Benjamin André : Troisième capitaine à soulever la Coupe de France sous le maillot Rouge et Noir depuis Yves Boutet et Louis Cardiet, Benjamin André est entré dans la légende du Stade Rennais durant ses cinq saisons en Bretagne. En rejoignant le LOSC l'été suivant le sacre en Coupe de France, le milieu de terrain français a remporté la Ligue 1 2020/2021 avec les Dogues. Toujours indispensable dans l'entrejeu lillois, il a prolongé son contrat jusqu’en 2026 au début de saison.

Clément Grenier : Libre de tout contrat après son départ libre du SRFC à l'été 2021, l'ancien meneur de jeu, Clément Grenier, a rejoint en mars 2022 le club espagnol de Mallorca en première division. Avec seulement 624 minutes disputées cette saison, l'ex-international français est en manque de temps de jeu et pourrait partir lors du prochain mercato.

Benjamin Bourigeaud : Avec son capitaine Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud est le second joueur de l'effectif à avoir soulevé la Coupe de France. Titulaire indiscutable et vice-capitaine du SRFC, il forme depuis 6 saisons un côté droit complémentaire et décisif avec le Malien. Auteur d'une saison 2021/2022 de grande qualité, le néo-breton a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec le SRFC malgré des envies de départ. Cadre essentiel de Rennes, il vit une saison plus délicate à l'image de son équipe.

Ismaïla Sarr : Transféré à Watford à la suite du sacre en Coupe de France pour un chèque de 30 millions d'euros, le champion d'Afrique 2022 a découvert la Premier League et les difficultés du championnat anglais. Il connaît depuis son arrivée les descentes et les montées avec son club qui fait l'ascenseur entre la première et la deuxième division anglaise. Possédant encore une belle cote sur le marché, le Sénégalais pourrait quitter Watford cet été après une saison collective difficile (actuellement 15e sur 24).

Hatem Ben Arfa : Il n'aura fait qu'une saison sous le maillot Rouge et Noir. Mais au cours de ses 41 apparitions, Hatem Ben Arfa aura fait crier plus d'un supporter rennais. En inscrivant 9 buts et délivrant 6 passes décisives, l'ex-international français n'a pas prolongé son aventure à l'issue de la saison. Maintenant libre de tout contrat à 36 ans, Ben Arfa n'a toujours pas annoncé sa retraite. Après Rennes, il aura découvert l'Espagne du côté de Valladolid avant de retourner en France à Bordeaux, puis Lille, sans jamais s'imposer.

M'Baye Niang : Transféré officiellement après l’historique saison rennaise pour 15 millions d'euros, M'Baye Niang n'a pas su valider les espoirs entrevus lors de la saison 2018/2019. Il quitta le SRFC en 2021 lors du mercato hivernal pour rejoindre Al-Ahli au Qatar pour un prêt de 6 mois. À l'issue de cette pige au Qatar, M'Baye Niang, qui n'était plus désiré à Rennes, a plié bagage pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Aujourd’hui buteur à l'AJ Auxerre, le Sénégalais se bat pour obtenir le maintien de son équipe dans l'élite.

Ces douze hommes seront pour toujours les héros de ce 27 avril 2019 pour des milliers de supporters rennais.