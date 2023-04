Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 06:03

Avant d’affronter Auxerre dimanche soir au stade Vélodrome, Samuel Gigot s’est exprimé sur l’ambiance au sein du vestiaire de l’ OM.

Depuis quelques jours, différents échos remontent sur les relations entre Igor Tudor et certains joueurs de l’Olympique de Marseille. Si le technicien croate réalise globalement un bon travail à l’ OM, puisque son équipe occupe actuellement la 2e place du championnat, certains de ses choix passeraient très mal en interne. Des cadres du vestiaire, tels que Dimitri Payet, en ont notamment fait les frais.

C’est aussi le cas de Mattéo Guendouzi qui a vu son temps de jeu chuter de façon considérable ces dernières semaines. L’international tricolore est régulièrement laissé sur le banc de touche lors des dernières rencontres de l’ OM. Un traitement devenu difficile à supporter pour le milieu de terrain qui l’aurait clairement fait savoir à sa direction. De possibles tensions qui pourraient affecter la fin de saison de l’ OM ?

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, Samuel Gigot a été interrogé sur l’atmosphère qui règne dans le vestiaire. Le défenseur central de l’ OM a tenu un discours très rassurant concernant la vie du groupe phocéen. « On a la chance d'avoir vraiment un très bon vestiaire. Tout le monde vit bien avec tout le monde, on s'entend tous très. C'est rare, mais c'est vrai que, malgré les hauts et les bas, on est restés très soudés et c'est aussi notre force », a-t-il assuré.

Samuel Gigot rappelle l’objectif final de l’Olympique de Marseille

En dépit de quelques désagréments, le vestiaire de l’ OM reste uni dans ce sprint en vue d’atteindre son objectif de fin de saison, « c’est-à-dire de terminer à la 2e place de Ligue 1 », a rappelé Samuel Gigot. Les Marseillais occupent actuellement cette position et comptent la conserver. Pour cela, ils devront entamer une série de victoires lors de leurs six derniers matchs.

Cette mission ne sera pas chose aisée en raison du calendrier qui attend l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devra impérativement s’imposer dimanche lors de la réception d’Auxerre avant d’aller défier son concurrent direct, le RC Lens (3e), la semaine prochaine. Cette confrontation sera décisive dans la course à la Ligue des champions.

En tout cas, Samuel Gigot reste confiant dans ce sprint final. « On s'accroche, on ne lâche rien. J'espère qu'on va bien finir cette saison et donner du bonheur à nos supporters », a-t-il ajouté. Les joueurs de l' OM n’ont plus droit à l’erreur. Ils devront réaliser un sans-faute en cette fin de saison, sachant qu'ils ne comptent qu'un seul point d'avance sur le RC Lens.