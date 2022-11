OL : Lukeba annonce la couleur pour la suite de la saison

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 20:30

En pleine préparation avec l' OL et Laurent Blanc, Castello Lukeba a annoncé la couleur pour la suite de la saison lyonnaise.

Les grandes manœuvres annoncées par Laurent Blanc lors de son arrivée peuvent enfin commencer. La préparation lyonnaise a démarré jeudi dernier et s'annonce très chargée avec deux stages et de nombreux matchs amicaux qui sont programmés face à des adversaires prestigieux. Le but de ce mois de préparation et de remettre les organismes à niveau afin de revenir plus en forme que jamais lors de la reprise du championnat le 28 décembre prochain face au Stade Brestois. Si les mondialistes manquent à l'appel sur ce retour aux sources, le reste du groupe est au complet et à l'écoute des consignes de Laurent Blanc.

Lors d'un live sur le compte Instagram de l'Olympique Lyonnais, le défenseur de l' OL, Castello Lukeba, a expliqué la méthode de Laurent Blanc. "Ce sont deux visions du football différentes. Avec Laurent Blanc, c'est plus ce que l'on connaît, la méthode française. Il y a beaucoup de physique sans ballon, alors qu'avec Peter Bosz, c'était plus avec la balle, a expliqué l'international Espoirs. Ce sont deux entraînements différents et forcément, lorsqu'on travaille sans ballon, on va plus ressentir la fatigue."

OL : Lukeba veut être européen la saison prochaine avec Lyon

Actuellement 8e du championnat, l' OL a vécu une première partie de saison extrêmement délicate. Toutefois, l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones laisse entrevoir un mince espoir pour accrocher l'Europe en fin de saison. Et malgré le retard considérable que possède l'Olympique Lyonnais sur ses concurrents directs, Castello Lukeba veut tout de même rester ambitieux pour la deuxième partie de saison lyonnaise.

"On sait qu'on reste sur de mauvais résultats. Finir la saison dernière 8e, ce n'est pas acceptable pour le club. Je suis un compétiteur alors, je cherche à viser plus haut. Je pense que le mieux serait d'ambitionner une place européenne en étant lucide et en accord avec ce qu'on propose, tout en prenant en compte notre effectif." Il reste un mois à l'OL pour se préparer solidement, avant de retrouver la Ligue 1 et le Stade Brestois le 28 décembre prochain.