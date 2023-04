Publié par Leonard le 28 avril 2023 à 12:05

Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Jude Bellingham du Borussia Dortmund aurait fait le choix de rejoindre le Real Madrid cet été.

Real Madrid Mercato : Un deal XXL pour Jude Bellingham

Tous les cadors européens lui font les yeux doux, à 19 ans Jude Bellingham fait partie des futurs meilleurs milieux au monde si ce n’est pas déjà le cas. Malgré son jeune âge, l'Anglais est aujourd’hui un cadre du Borussia Dortmund et va tenter de chercher avec son club le titre de champion d'Allemagne. Ses performances dans l'entrejeu ont tapé dans l'oeil des dirigeants du Real Madrid qui souhaiteraient recruter le crack formé à Birmingham.

Les dirigeants du BVB demanderaient un montant avoisinant les 150 millions d'euros pour lâcher son joueur. Selon le média espagnol AS, le Real Madrid et Florentino Pérez seraient prêts à mettre 120 millions d'euros pour s'attacher les services de Jude Bellingham qui, lui, aurait fait le choix de rallier la capitale espagnole après des mois de réflexion.

Real Madrid : La jeunesse au cœur du projet

Toujours en course pour décrocher une quinzième Ligue des Champions et une vingtième Copa del Rey, le Real Madrid est pour autant décroché dans la course au titre en championnat distancé par le grand rival du FC Barcelone. Alors que l'équipe est aujourd’hui composée de cadres vieillissants comme Karim Benzema, Luka Modric ou encore Toni Kroos, les dirigeants madrilènes souhaiteraient réorganiser leur effectif. Une liste de joueurs indésirables ou jugés remplaçables aurait été établie ces derniers jours, en vue des prochains mercato.

Avec les recrutements d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou plus récemment d'Endrick, le Real Madrid prépare son avenir en s’arrachant les plus grosses pépites du football mondial. En conservant leurs stars comme Vinicius Jr, Éder Militao ou bien Federico Valverde, les Merengues s’assurent une équipe XXL pour son futur afin de prolonger la suprématie du club sur l'Europe entière.