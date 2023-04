Publié par Leonard le 28 avril 2023 à 14:49

En partance du FC Lorient lors du prochain mercato, Enzo Le Fée intéresse fortement le Stade Rennais pour renforcer son entrejeu.

Stade Rennais Mercato : Le dossier Enzo Le Fée prend du retard

Étincelant au milieu du FC Lorient, Enzo Le Fée, qui arrive à un an de la fin de son contrat en juin 2024, a annoncé ces dernières semaines qu'il souhaitait quitter le club breton lors du prochain mercato estival pour poursuivre sa progression. Courtisé par de nombreux clubs français, le jeune international espoir français plaît aussi en Allemagne où l'actuel leader le Borussia Dortmund voudrait s’attacher ses services pour pallier le probable départ de Jude Bellingham au Real Madrid.

Du côté du Stade Rennais, Florian Maurice travaillerait pour convaincre le milieu des Merlus de rejoindre le SRFC, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Toujours selon lui, l'OGC Nice et l'AS Monaco seraient eux aussi très intéressés pour faire signer Enzo Le Fée.

Un chantier au milieu de terrain du SRFC

Dans un entrejeu en difficulté cette saison, le SRFC voudrait renforcer son milieu de terrain et travaille d'ores et déjà en amont du mercato estival pour préparer au mieux son effectif en vue de la saison prochaine. Au sein d'un projet sportif tourné vers la formation et les jeunes, le recrutement d'Enzo Le Fée s’inscrirait parfaitement dans la vision du club.

Une qualification en coupe d'Europe serait un atout supplémentaire pour tenter de convaincre Enzo Le Fée au Stade Rennais, une victoire contre l'Angers SCO ce dimanche sera donc obligatoire pour croire encore à une qualification européenne. Les supporters attendront de pied ferme les joueurs rennais après la déception du week-end dernier contre le Montpellier HSC.