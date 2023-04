Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 20:55

Plus rien ne va à l’ OGC Nice en cette fin de saison, et Didier Digard est sur la sellette. Il défend son bilan et évoque son avenir.

OGC Nice : Didier Digard défend son bilan au Gym

« On peut prendre les chiffres dans tous les sens, ils sont bons », a déclaré l’entraîneur de l’ OGC Nice, en réponse à ses détracteurs. En effet, l’équipe de Didier Digard est dans le creux de la vague ces dernières semaines. Elle a été éliminée par le FC Bâle à l’Allianz Riviera, en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

En Ligue 1, le Gym est sur une série de trois défaites consécutives, contre le PSG (2-0), Brest (1-0) et Clermont Foot (2-1). Alors qu’ils étaient bien partis pour finir dans le top 5 du championnat, les Aiglons ont chuté à la suite de ces mauvais résultats. Ils sont désormais 10es, à six journées de la fin du championnat.

OGC Nice Mercato : Digard, « tout ce qui se dit ne m’inquiète pas »

À quelques semaines de la fin de la saison, RMC Sport évoque des tractations en cours pour décider de l’avenir de Didier Digard (36 ans). Nommé entraîneur intérimaire de l'OGC Nice le 9 janvier 2023, il devrait partir à la fin de l’exercice. Il se murmure que les décideurs d’Ineos ont déjà scellé son sort outre-Manche. Ces derniers songeraient à Franck Haise du RC Lens, Régis Le Bris du FC Lorient ou encore Marcelo Gallardo (libre depuis la fin de son contrat à River Plate) pour le remplacer.

Mais le jeune entraîneur ne se préoccupe pas de son futur dans l'immédiat. « Ce n’est pas le projet Digard, moi je travaille pour le club », a-t-il réagi en conférence de presse d'avant-match. « Tout ce qui se dit, ça ne me dérange pas. J’ai connu ça en tant que joueur. Je n’y pense pas, c’est même pas important. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète, je suis là pour mener à bien ce projet. Même sans le foot j’arriverai à bien dormir », a-t-il ensuite martelé.