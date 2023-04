Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 09:04

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos va-t-il prolonger avec le PSG ou changer d’air cet été ? L’épouse du joueur a répondu à cette question.

PSG Mercato : Le Paris SG veut prolonger Sergio Ramos, mais

Apprécié par son entraîneur Christophe Galtier, Sergio Ramos est également très apprécié dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, dont il est l’un des leaders les plus écoutés. « Il a gagné la confiance des poids lourds du vestiaire et sa continuité, qui dépend de ce que dit le Qatar, semble de plus en plus optimiste », explique le journal espagnol AS, qui pense que « les doutes avec Skriniar le rapprochent d’une prolongation de contrat, même si Doha, qui a le dernier mot, n’a pas encore donné son feu vert ». Libre le 30 juin prochain, le défenseur central n’a pas encore paraphé un nouveau bail.

Comme l’a déjà annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG aimerait le garder la saison prochaine. Cependant, le club de la capitale française, qui est surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, ne pourra pas offrir un contrat revalorisé à Sergio Ramos. S’il veut poursuivre son aventure en Ligue 1, l’ancien capitaine du Real Madrid devra consentir à une baisse de ses émoluments. En attendant de connaître la réponse du partenaire de Marquinhos, son époux a livré un indice sur son choix.

PSG Mercato : La femme de Sergio Ramos ne connaît pas sa décision

Présent devant la presse ce vendredi, à l'occasion du lancement de sa quatrième collection bikinis Selmark, Pilar Rubio a été interrogé sur l’avenir de son époux avec le Paris Saint-Germain. Et madame Sergio Ramos n’a pas permis au public présent d’être plus avancé dans ce dossier puisqu’elle a assuré n’avoir aucune idée de ce que décidera son époux pour la suite de sa carrière.

« Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir (en Espagne, ndlr). Et le pire c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet », indique Pilar Rubio dans des propos relayés par AS, avant d’avouer qu’elle était heureuse à Paris et qu’elle s’entendait très bien avec les femmes des autres joueurs du Paris SG. Aux dernières nouvelles, le quotidien régional Le Parisien révèle que Sergio Ramos serait prêt à baisser son salaire pour rester au PSG une saison de plus et tenter de gagner une dernière Ligue des Champions avant de raccrocher les crampons.