Publié par Dylan le 29 avril 2023 à 13:22

Après la défaite face à Metz (1-3), l'ASSE veut se remettre la tête à l'endroit contre Rodez. Laurent Batlles a fait part de ses ambitions avant le match.

Il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Voilà ce que doit se dire le Rodez AF, prochain adversaire de l'AS Saint-Étienne dans le Chaudron. Les Verts restaient sur 10 matchs sans défaite avant la semaine passée, et un revers à domicile contre le FC Metz (1-3). Un match qui a montré les limites physiques de l'équipe stéphanoise. Avec une défaite sur les 7 derniers matchs en championnat, le RAF doit donc se montrer costaud s'il ne veut pas connaître le même destin.

Dans le cadre de ce duel comptant pour la 33ème journée de Ligue 2, Laurent Batlles a livré ses objectifs. Le technicien de l'ASSE ne veut pas que la fin de série plombe le moral de ses troupes : « J'ai essayé surtout de positiver et de ne pas éluder tout ce qui a été fait avant. Il y a eu une série très importante qui nous permet d’être là aujourd’hui. Il va falloir continuer à avancer au classement et prendre des points » a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match.

Rodez-ASSE, le match du maintien définitif pour les Verts ?

Malgré 42 unités au compteur, l'AS Saint-Étienne n'a pas encore validé mathématiquement son maintien en Ligue 2. À 6 journées de la fin, les hommes de Laurent Batlles se classent dixièmes avec 8 longueurs d'avance sur le premier relégable. Alors qu'il y a encore 18 points à aller chercher d'ici la fin de saison, rien n'est donc encore fait. En battant Rodez ce samedi, le club ligérien peut faire un grand pas vers cet objectif.

Englués dans la zone rouge il y a encore quelques journées, les Aveyronnais comptent 40 points et sont douzièmes du classement. Les joueurs de Didier Santini sont donc des concurrents directs et chercheront également à obtenir leur maintien le plus tôt possible. Malheur au vaincu dans cette rencontre.