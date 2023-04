Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 13:37

En clôture de la 33e journée de Ligue 1, l’ OM reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche soir. Découvrez le groupe convoqué par Igor Tudor, l’entraîneur marseillais.

OM : Igor Tudor convoque 20 joueurs contre Auxerre

Une semaine après sa précieuse victoire au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (2-1), l'Olympique de Marseille compte bien enchaîner pour garder sa deuxième place au classement de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. En visant une troisième victoire d’affilé ce dimanche, à 20h45, contre le 14e, en lutte pour le maintien, l’OM veut poursuivre sur sa lancée de ces dernières semaines. Ainsi, Igor Tudor a retenu un groupe de 20 joueurs pour le match de ce soir.

Le technicien croate devrait pouvoir compter sur le retour de Dimitri Payet. Absent la semaine dernière en raison d'un coup reçu à l'entraînement, l’attaquant de 36 ans signe son retour parmi ses coéquipiers et sera disponible pour la réception de l’AJA. Même s’il devrait débuter sur le banc comme depuis plusieurs semaines déjà. Pour le reste, le coach de l’ OM peut compter sur un groupe quasi complet pour ce soir.

Le groupe d’Igor Tudor

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Mbemba, Bailly, Gigot, Kolasinac, Kaboré, Clauss, Nuno Tavares

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Ünder, Sanchez, Vitinha, Payet.

OM-AJ Auxerre : Les compos probables

Pour la réception de l’AJ Auxerre, Igor Tudor va encore devoir se passer d’Amine Harit et d’Azzedine Ounahi, tous deux blessés. Par contre, Tudor devrait lancer d’entrée l’attaquant portugais Vitinha, à en croire La Provence. En défense, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba bataillent pour accompagner Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Annoncé sur le départ durant l’été, Mattéo Guendouzi sera sur le banc des remplaçants. En face, Christophe Pelissier sera privé de Isaak Touré, Han-Noah Massengo, Elisha Owusu et Ben Siriki Dembélé.

La compo probable de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Kolasinac

Milieux : Kaboré, Rongier (c), Veretout, Clauss

Attaquants : Ünder, Vitinha, Sanchez

L’équipe possible de l’AJ Auxerre

Gardien : Léon

Défenseurs : Raveloson, Jubal, Jeanvier, Zedadka

Milieux : Hein, M'Changama, B. Touré (c), Perrin

Attaquants : Niang, Da Costa.