Publié par Dylan le 30 avril 2023 à 19:23

Remplacé à la 76ème minute par Jeanuël Belocian, Arthur Theate a agacé son entraîneur Bruno Genesio. Le coach du Stade Rennais s'est expliqué.

Voilà une polémique dont le Stade Rennais se serait bien passé. Opposé à l'Angers SCO dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1, le club breton pensait vivre une fin d'après-midi tranquille en décrochant la victoire au Roazhon Park (4-2). D'abord mené par un penalty de Nabil Bentaleb (0-1, 19' sp), le SRFC a vite réagi. Grâce à la Madjer d'Amine Gouiri (1-1, 25'), puis au but contre-son-camp de Cédric Houtondji (2-1, 35'), les Rouge & Noir croient virer en tête à la pause.

C'était sans compter sur Ibrahima Niane, qui reprend victorieusement de la tête un centre de Sada Thioub (2-2, 42'). En seconde période, le sixième de Ligue 1 accélère. Jérémy Doku parvient à lui redonner l'avantage avec une belle volée (3-2, 54'). Puis c'est le coup de tonnerre : Niane égalise de nouveau à la 71ème minute... non ! L'attaquant se voit refuser son but pour une faute de main au départ de l'action. Doku en profite pour signer un doublé quelques minutes plus tard et offrir définitivement la victoire au SRFC. Le SCO est officiellement relégué en Ligue 2. Notre journaliste sur place Enzo Vidy a noté les joueurs de Rennes pour ce match.

Stade Rennais-Angers : Genesio explique sa colère envers Theate

Si sur le plan sportif, l'opération est parfaite pour le Stade Rennais, un évènement est venu entâcher cela. Coupable sur le but refusé à Ibrahima Niane, Arthur Theate a été sermonné par le capitaine du SRFC, Hamari Traoré. Puis, c'est Bruno Genesio qui a semblé agacé par le défenseur belge. Sorti après l'action et remplacé par le jeune Jeanuël Belocian (18 ans), Theate a été au cœur d'un échange tendu avec l'entraîneur des Rouge & Noir.

En conférence de presse d'après-match, les journalistes n'ont pas manqué de rappeler à Genesio cette altercation. L'ancien coach de l'OL a livré quelques explications, sans trop en dire : « Oui mais ça arrive. Tant qu’il y a des échanges tendus, c’est qu’il y a de la vie, et on a envie de gagner. Je préfère ça que des joueurs qui ne réagissent pas. Des changements il y en a d’autres aussi, ce n’est pas un problème ». Arthur Theate n'était-il plus à la hauteur ? « Entre autre » a-t-il poursuivi. De son côté, le défenseur n'a pas voulu se confier devant la presse.