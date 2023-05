Publié par Timothée Jean le 01 mai 2023 à 13:25

À l’issue de la victoire de l’ OM face à Auxerre, Christophe Pélissier n’a pas caché sa déception. Le coach auxerrois a dénoncé les erreurs de la VAR.

OM-Auxerre : Le but d'Alexis Sanchez suscite la polémique

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de conforter sa deuxième place en Ligue 1, en prenant provisoirement 4 points d’avance sur le RC Lens, son principal poursuivant. Et face à l’AJ Auxerre, les Marseillais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, avec une grosse possession de balle et de nombreuses occasions de buts.

Incapable de cadrer le moindre tir en première période, l’ OM va se faire puni par une splendide frappe de Birama Touré qui a sans doute inscrit l’un des plus beaux de l’année en Ligue 1. Malgré une nette domination, l’équipe phocéenne rentre au vestiaire avec un but de retard. Le second acte sera un peu plus différent pour les hommes d’Igor Tudor qui sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions.

Solidaire et combatif, l’ OM est finalement parvenu à trouver la faille grâce à une frappe de Cengiz Under à la 75e minute de jeu. Les Marseillais sont ainsi revenus au score avant qu'Alexis Sanchez donne l’avantage aux siens, deux minutes plus tard. Il a donc fallu aux Marseillais trois minutes pour renverser l’issue de la rencontre. Toutefois, ce second but marseillais suscite une vive polémique.

Christophe Pélissier dénonce une erreur de la VAR

Et pour cause, en regardant les images, Alexis Sanchez semble plus ou moins en position illicite et aurait pu être signalé hors-jeu. Cela se joue certes sur des détails, mais l’arbitre de la rencontre a finalement décidé de valider le but après consultation de la VAR. Une décision qui passe très mal du côté de l’AJA.

Interrogé à ce sujet en conférence d’après-match, Christophe Pélissier n’a pas manqué de pointer du doigt le VAR. « Je dirais que l' OM est miraculé sur le second but. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà ! Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi », a-t-il déploré. Au final, l’ OM s’impose finalement (2-1) devant un public chaud bouillant du Vélodrome et réalise une très belle opération au Classement.

L’ OM est revenu à 5 points du PSG, battu à domicile par Lorient, et compte 4 points d’avance sur le RC Lens, qui affronte Toulouse FC ce mardi soir. Les Lensois devront l’emporter en vue de rester dans la course pour la 2e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

De son côté, l’AJ Auxerre manque la bonne opération pour le maintien. Les Auxerrois ne comptent qu’un seul point d’avance sur le premier relégable, le Stade Brestois, et restent sous la menace d’une relégation en Ligue 2. Christophe Pélissier et ses hommes devront vite batailler pour s’éloigner de la zone de relégation.