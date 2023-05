Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2023 à 09:18

Alors que le PSG s’est incliné face à Lorient (1-3), l’OM a renversé la situation contre l’AJ Auxerre (2-1), dimanche soir. Pour Alexis Sanchez, le titre est encore jouable pour Marseille.

OM : Alexis Sanchez sonne la mobilisation à Marseille

Vainqueur de l’AJ Auxerre dimanche soir, l’Olympique de Marseille se met à nouveau à rêver du titre de Champion de France, surtout après la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Lorient. À cinq journées de la fin du Championnat, le PSG compte cinq points d’avance sur son dauphin, mais pour l’attaquant de l’OM Alexis Sanchez, le titre est toujours à portée de main.

« On est à 5 points de Paris, ça me plaît parce qu'il faut croire au titre. Je pense qu'on peut être champion. On a l'équipe et les joueurs pour le faire. On doit rester uni », a déclaré l’international chilien de 34 ans au micro de Prime Vidéo. Un optimisme partagé au sein du vestiaire marseillais.

OM : Jonathan Clauss y croit aussi pour le titre

La nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1 a redonné des espoirs de titre aux joueurs de l’Olympique de Marseille. Après l'attaquant Alexis Sanchez (30 matchs et 13 buts en L1 cette saison), le latéral Jonathan Clauss pense lui aussi que tout n’est pas encore perdu pour l’équipe d’Igor Tudor. À l'issue de la rencontre contre l’AJ Auxerre, l’international français de 30 ans s’est exprimé sur la possibilité de passer devant le Paris SG au soir de la 38e journée du Championnat.

« Le titre ? On espère toujours. Mais cela dépend de nous et des autres. On va donc déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres », a expliqué Jonathan Clauss en zone mixte. Autrement dit, le prochain match de l'OM contre le RC Lens (3e), samedi prochain à 21h, sera la finale de la saison en Ligue 1. Ça promet déjà !