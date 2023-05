Alors que l' OM tente de signer Wilfried Zaha cet été, plusieurs grands clubs européens se sont également positionnés pour boucler son transfert.

OM Mercato : La concurrence se densifie pour Wilfried Zaha

Alors que l’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course à la Ligue de champions, les dirigeants phocéens se projettent déjà sur la saison à venir avec la ferme intention d’attirer des renforts lors de la prochaine fenêtre de transferts. Plusieurs pistes sont déjà explorées par les responsables de l’ OM et l’une d’entre elles mène à Wilfried Zaha.

RMC Sport révélait récemment que le contact a déjà établi entre l’ OM et les représentants de l’international ivoirien, dont le bail expire en juin prochain avec Crystal Palace. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, Wilfried Zaha maintient sa position inchangée. Après neuf saisons passées chez les Eagles, le joueur de 30 ans estime que le moment est venu pour lui de relever un nouveau défi.

Ses agents l’ont ainsi proposé à l’ OM en vue d’un transfert gratuit dès cet été. Et cette approche n’a pas été rejetée par les pensionnaires du Vélodrome. Bien au contre, le président Pablo Longoria apprécie particulièrement le profil polyvalent du joueur et aurait même fait de lui une cible de choix pour renforcer son attaque. Selon la source, il y a une réelle volonté de l’ OM de boucler sa signature.

Le FC Barcelone s’invite dans la bataille pour Wilfried Zaha

Toutefois, les dirigeants phocéens devront se montrer très convaincants pour mener à bien cette opération. Car les prétentions salariales de Wilfried Zaha restent élevées pour les finances marseillaises. L’ OM devra aussi faire face à une difficulté supplémentaire dans ce dossier, puisqu'un nouveau courtisan vient de se manifester.

En plus de la Juventus, Arsenal et Chelsea, le FC Barcelone vient aussi s’inviter dans la bataille pour la signature du natif d’Abidjan. The Telegraph assure en effet que le club catalan, qui pourrait bien perdre un ou deux éléments offensifs cet été, a clairement identifié Wilfried Zaha comme une cible préférentielle pour son mercato.

Son profil percutant et sa situation contractuelle colleraient parfaitement au type de joueur recherché par le FC Barcelone. Les Blaugrana auraient même déjà pris des renseignements concernant la situation du footballeur ivoirien et attendraient l’issue de la saison pour passer à la vitesse supérieure. L’ OM devra donc faire face à une concurrence sur cette piste offensive.