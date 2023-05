En quête de renfort offensif, l’OM a entamé des discussions afin de boucler le transfert de Wilfried Zaha. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Mercato OM : Pablo Longoria approché par l'entourage de Wilfried Zaha

Il pourrait être la première recrue de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Depuis quelques semaines, Wilfried Zaha est présenté comme l’une des cibles prioritaires de l’OM pour renforcer son secteur offensif cet été. L'international ivoirien arrive en fin de contrat en juin prochain avec Crystal Palace et n’a visiblement pas l’intention de prolonger son bail.

Ses représentants s’activent déjà en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute et l’ont récemment proposé à l’OM, où Pablo Longoria aimerait attirer un nouveau joueur de couloir. Cette proposition n’a pas été repoussée par les responsables phocéens. Bien au contraire, le président de l'OM apprécie son profil polyvalent et aimerait le recruter dès l’ouverture du prochain mercato.

À l'aise avec le ballon, capable de dribbler, de créer des occasions et de marquer, sa polyvalence pourrait être un atout majeur pour l'OM, car Wilfried Zaha peut évoluer à différents postes offensifs, offrant ainsi des options tactiques intéressantes à Igor Tudor. Son contrat expirant cet été représente aussi une aubaine pour Marseille qui pourrait s’offrir l’un des joueurs les mieux cotés de Premier League sans avoir à payer les frais de transferts. Sauf que son arrivée à l’OM se complique de plus en plus.

Les négociations pour Wilfried Zaha sont au point mort

L’Équipe indique en effet que le dossier Wilfried Zaha a été mis en attente. Même si Pablo Longoria apprécie fortement son profil, les négociations entamées entre les deux parties sont désormais au point mort. Et cela ne risque pas de s'arranger. À ce stade, ce sont les exigences financières du joueur qui freinent l’opération. Mais au-delà de ses demandes contractuelles, c’est surtout le fait de voir l’OM passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions qui pose problème.

Comptant 5 points de retard sur le RC Lens (2e), l’Olympique de Marseille est quasiment assuré de terminer à la 3e place de Ligue 1 et devra disputer le troisième tour de la C1, le 7 ou 8 août prochain, puis les barrages si le plan se déroule sans accroc. Il faudra donc patienter cet été pour savoir si la destination de l’OM sera la Ligue des Champions ou la Ligue Europa la saison prochaine. Un calendrier risqué qui aura forcément une incidence sur le recrutement marseillais et la politique sportive.

En partant du principe que le club entraîné par Igor Tudor soit reversé en C3, le mercato olympien n'aura évidemment pas le même standing et les mêmes moyens que si le club phocéen se qualifie pour la plus prestigieuse des coupes européennes. C’est pourquoi la direction marseillaise a mis le dossier Wilfried Zaha et d’autres pistes, comme celle menant à Timothy Weah, en stand-by.

Certains mouvements pourraient aussi être décalés dans la dernière quinzaine du mois d'août, une situation que Pablo Longoria n'aime pas, lui qui préfère anticiper et s'activer sur ses dossiers. L’OM préfère pour le moment temporiser avant d'entamer les grandes manœuvres pour s'offrir Wilfried Zaha, en espérant que ses autres concurrents passeront à autre chose. Arsenal et Chelsea seraient aussi sur ses traces et pourraient profiter de l’hésitation de Marseille pour boucler sa signature.