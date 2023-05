Plusieurs joueurs de l'ASSE sont sous la menace d'une suspension en cette fin de saison. Quatre titulaires devront faire attention samedi.

ASSE : Quatre titulaires, dont Jean-Philippe Krasso, bientôt suspendus ?

L'AS Saint-Etienne reçoit l'EA Guingamp samedi à Geoffroy-Guichard. Un match important dans la lutte pour le maintien des Verts en Ligue 2. Les Stéphanois sont 11èmes et restent sur un match nul et une défaite face à Rodez et Metz. Dans cette rencontre, plusieurs joueurs devront faire attention à ne pas prendre de carton jaune, sous peine d'être suspendus pour les prochaines rencontres.

Ils sont quatre titulaires à devoir éviter les avertissements : Jean-Philippe Krasso, Léo Petrot, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Le premier ne doit pas écoper d'un carton jaune au cours des deux prochains matchs. Petrot pourrait voir le sursis de son match de suspension levé en cas d'avertissement pour les cinq derniers matchs du championnat. Lobry doit éviter de recevoir un jaune pendant les quatre prochains matchs, et Cafaro pendant les trois prochains. En cas d'avertissement samedi, les concernés manqueront la réception de QRM, le 20 mai.

Un problème récurrent cette saison

Les suspensions sont un problème récurrent à l'ASSE cette saison. Au total, 21 joueurs de l'AS Saint-Etienne ont reçu au moins un avertissement cette saison, et les joueurs ont purgé pas moins de 16 matchs de suspension. Même l'entraîneur LaurentBattles a reçu à trois reprises un carton jaune. Jimmy Giraudon est le joueur qui a été le moins épargné avec 7 cartons jaunes, 1 carton rouge et 3 matchs de suspension au total.

Les Stéphanois vivent une saison compliquée dans un contexte de descente en Ligue 2, alors que les propriétaires cherchent à vendre le club. Malgré les menaces de suspension, les Verts pourront compter durant les prochaines semaines sur des joueurs revenus de blessure. Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji ont repris l'entraînement collectif et devraient être disponibles dès ce week-end pour le match face à l'EAG.