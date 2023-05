Recruté l'été dernier en provenance du RC Lens, l'international français Jonathan Clauss serait fixé concernant son avenir à l'OM.

Mercato OM : Marseille va récompenser Jonathan Clauss

L’ été dernier, l’Olympique de Marseille avait réalisé un gros coup en recrutant Jonathan Clauss pour 7,5 millions d’euros. Depuis son arrivée, l’international français est parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. Le latéral polyvalent de 30 ans a disputé 37 matchs cette saison, dont 35 en tant que titulaire. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les dirigeants de l’OM auraient décidé de sceller son avenir.

Selon les informations de l’Equipe, les Marseillais devraient accorder une revalorisation salariale à Jonathan Clauss cet été. Cette augmentation de salaire ne sera pas accompagnée d’une prolongation de contrat néanmoins l’international français devrait rester à l’OM la saison prochaine. D’autant plus que les Phocéens ont pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de 20 millions d’euros d’Issa Kaboré. Le défenseur de 21 ans retournera à Manchester City lors du mercato estival. L’Olympique de Marseille pourrait donc recruter un nouvel arrière droit cet été pour concurrencer Jonathan Clauss.

Grâce à ses performances et son rendement l’international français ferait l’unanimité auprès de ses dirigeants et son entraineur. De plus, ses prestations à l’Olympique de Marseille pourraient lui permettre de faire son retour en Équipe de France en juin.

Mercato OM : Les Phocéens veulent assurer leur qualification en Ligue des Champions

Samedi, l’Olympique de Marseille se déplace au Stade Bollaert-Dellelis pour le choc de la 34e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor prendraient 4 longueurs d’avances sur le RC Lens à quatre journées de la fin du championnat.

Dans le même temps, une défaite de l’OM pourrait avoir de nombreuses conséquences. Les Marseillais perdraient leur deuxième place au profit des Sang et Or. La 3e place de Ligue 1 obligerait les Phocéens à disputer un tour préliminaire avant un potentiel barrage pour se qualifier pour Ligue des Champions. Invaincu depuis le déplacement au Parc des Princes, les hommes d’Igor Tudor devront enchaîner un 12e match sans défaite à l’extérieur pour garder leur 2e place.