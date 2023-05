Avant le choc contre Marseille ce samedi soir, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le RC Lens a reçu une bonne nouvelle concernant ses supporters.

RC Lens : Aucune sanction après Monaco ?

Après la réunion hebdomadaire de la commission de discipline de la LFP, les dirigeants et supporters lensois ont dû être soulagés. En effet aucune sanction n'a été donnée à l’encontre du club après les incidents survenus lors de la rencontre contre l'AS Monaco (3-0). Pour rappel, les supporters lensois avaient utilisé des engins pyrotechniques et des feux d’artifice pendant la rencontre.

Une bonne nouvelle pour le RC Lens en amont du match décisif contre l'OM ce samedi qui se jouera donc au complet et ce pour la 24ème fois de la saison. C'est donc avec un appui de taille que les joueurs lensois tenteront de faire tomber les Marseillais dans leurs antres. Le stade Bollaert accueillera aussi les supporters Marseillais pour la rencontre, avec environ 1000 personnes attendues.

Un choc pour la Ligue des Champions

Cette rencontre donne l'eau à la bouche à tous les suiveurs du championnat. Derrière le PSG en crise, leader avec 75 points, Le RC Lens et Marseille se battent pour obtenir la seconde place synonyme de qualification directe aux phases de poules pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, Marseille compte 70 points soit un point supplémentaire de son prochain adversaire. Le club phocéen est aujourd’hui l'équipe qui voyage le mieux en championnat cette saison avec douze victoires et seulement une défaite. Mais le RC Lens porté par ses hommes forts Lois Openda et Seko Fofana et accompagné par ses supporters, se dressent devant l'OM avec le meilleur bilan à domicile en Ligue 1. Avec 14 succès, les Lensois sont irrésistibles face à leur public.