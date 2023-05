Alors que le RC Lens voudra être actif lors du prochain mercato, un deal à 20M€ se précise. Naples et l'Inter sont à l'affût, notamment pour Kevin Danso.

Mercato RC Lens : Le RCL demande 20M€ pour Kevin Danso

Véritbale taulier de Franck Haise cette saison dans la charnière centrale lensoise, Kevin Danso ne devrait pas poursuivre avec le RCL la saison prochaine. Arrivé le 6 août 2021 en provenance d'Augsbourg contre un chèque de 5,5 millions d'euros, le défenseur autrichien s'est rapidement imposé, devenant une pièce essentielle de l'effectif sang et or.

Cette saison, le joueur de 24 ans a disputé les 33 matches de championnats avec le RC Lens, et forme un trio très complémentaire avec Jonathan Gradit et Facundo Medina. Et si le RCL n'était pas enclin à le vendre l'été prochain, la donne aurait considérablement changé ce mercredi. En effet, d'après les informations révélées par Foot Mercato, les dirigeants lensois réclameraient 20 millions d'euros pour laisser filer le défenseur autrichien lors du prochain mercato.

Naples et l'AC Milan sont très intéressés par Kevin Danso

Toujours selon la source, Naples et l'Inter Milan sont très intéressés à l'idée de recruter Kevin Danso pour la saison prochaine. Le club napolitain, qui se dirige vers un titre de champion d'Italie, voudrait faire du défenseur autrichien le potentiel successeur à Kim Min-Jae. Concernant l'Inter Milan, c'est pour pallier le départ de Milan Skriniar vers le PSG que les dirigeants auraient sondé le roc défensif du RCL.

Mais les deux cadors du Scudetto devraient avoir de la concurrence dans les jours à venir car il est également précisé que des clubs de Premier League vont rapidement se positionner sur le dossier. Une chose est sûr, Kevin Danso risque d'animer fortement la période estival du RC Lens. Pour rappel, le mercato d'été ouvrira ses portes le 10 juin prochain en France.