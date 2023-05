On connait désormais les dessous du voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite qui enrage le PSG. Selon The Telegraph, un contrat de 365 millions d’euros a été proposé à l’Argentin.

Mercato PSG : Lionel Messi en Arabie Saoudite pour un mirifique contrat ?

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG se termine à la fin du mois prochain, en juin 2023. L’attaquant argentin a donc le droit, depuis janvier passé, de négocier avec le club de son choix pour sa future destination. Alors que des rumeurs annoncent la possibilité de son retour au FC Barcelone, le capitaine argentin a fait un voyage éclair en Arabie Saoudite, lequel voyage trône en tête de son actualité.

Le Paris Saint-Germain s’est même fâché contre son joueur qui ne lui aurait pas demandé la permission de quitter la France. Pour ce qui est considéré comme un écart de conduite, le Paris SG a suspendu sa star pour 2 semaines.

Grâce au média anglais The Telegraph, on en sait un peu plus sur les dessous de ce voyage du footballeur argentin au pays du Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

D’abord, pour ce qui est du voyage en lui-même, il a été organisé par l'office du tourisme saoudien. Il a donc directement été financé par l’État saoudien. Selon un communiqué de presse des services du tourisme saoudien, La Pulga a fait une visite guidée de l'historique Diriyah, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO datant du XVe siècle.

La Pulga pour booster le plan Vision 2030 ?

Le joueur parisien et sa famille avaient un itinéraire bien chargé qui se terminait durant les deux jours dans un luxueux complexe cinq étoiles flambant neuf de Ryad.

Dans le cadre de son plan Vision 2030, l'Arabie Saoudite est lancé dans une course à la diversification de ses ressources, ne voulant plus dépendre du seul pétrole. Le puissant service du tourisme fait donc tout ce qui est possible pour détourner vers l'Arabie Saoudite les touristes, y compris ceux du sport.

Pour attirer ce type de visiteurs, l’État saoudien n’hésite pas à soutenir les initiatives des clubs locaux pour engager de grands sportifs offrant une forte visibilité au pays.

Qui mieux que Lionel Messi pour attirer les regards vers la Saudi Pro League ? C’est donc avant tout pour présenter l’environnement à Lionel Messi qu’il a été invité sur place pour découvrir le championnat de football d'Arabie saoudite ? .

Une discussion aurait eu lieu entre le septuple Ballon d'or et les dirigeants du Fonds d'investissement public (PIF). Ces derniers travailleraient sur une offre globale de 400 millions de dollars pour le joueur, soit près de 365 millions d’euros par saison, pour le faire signer avec un club local qui pourrait être Al Riyad Sport Club.

Relance du duel Lionel Messi- Cristiano Ronaldo ?

En cas de signature dans le championnat saoudien, la rivalité Lionel Messi-Cristiano Ronaldo serait de nouveau relancée, ce qui attirerait des regards vers la Saudi Pro League. À noter aussi que le coéquipier de Neymar et Kylian Mbappé deviendrait par la même occasion le joueur le mieux payé au monde, largement plus que les 188 millions d’euros que gagne par saison l’ancien Madrilène Cristiano Ronaldo.

Alors que des rumeurs évoquaient un sacrifice du joueur, à savoir qu’il était disposé à diviser par 3 son actuel salaire au PSG pour retourner au Barça, cette information vient redistribuer les cartes.

Sur RMC Sport, on apprend que les dirigeants ne voulaient pas garder Lionel Messi. Le consultant de la radio, Jérôme Rothen, disait à propos de la sanction du joueur : "On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il y a des lois, il ne faut pas faire ni dire n'importe quoi. Mais moi je vous le dis, quasiment à 99% on ne reverra plus Messi sous le maillot du PSG... Il y a cette affaire-là, mais déjà ils ne voulaient pas le renouveler."

Dans quel club évoluera Léo Messi la saison prochaine ??