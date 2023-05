L’ ASSE aurait trois priorités pour le mercato estival prochain. Il s’agit de conserver trois joueurs en fin de contrat le 30 juin 2023.

Mercato ASSE : Krasso, Charbonnier et Niels Nkounkou sont la priorité de Saint-Etienne

L’ASSE ne retrouvera pas la Ligue 1 à l’issue de cette saison. Conscients de cela, les dirigeants stéphanois travaillent déjà pour préparer l’exercice prochain. Ils souhaitent converser des joueurs qui ont satisfait leurs attentes, mais en fin de contrat, afin de jouer la remontée dans l’élite en 2023-2024. Parmi ces joueurs, figurent le buteur Jean-Philippe Krasso, le joker hivernal Gaëtan Charbonnier et la recrue la plus décisive, Niels Nkounkou. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Etienne cible ces trois joueurs en priorité pour cet été. Contrairement à Jean-Philippe Krasso (25 ans) et Gaëtan Charbonnier (34 ans), Niels Nkounkou (22 ans) a lui une option d’achat, estimée à 2 millions d’euros, dans son contrat.

Mercato ASSE : Aucun contact pour la revente de Niels Nkounkou, pour l'instant

Auteur de 6 but et 6 passes décisives en 15 matchs, le défenseur prêté par Everton en janvier 2023 est la meilleure pioche de l’ASSE cet hiver. Le club ligérien s’active d’ailleurs pour le conserver, en levant l’option d’achat assortie à son contrat. Mais les bruits de couloir du pré-mercato évoquent une revente du piston gauche de l’équipe de Laurent Batlles, dans la foulée de son transfert définitif à Saint-Etienne. Une information que l’Insider ne confirme pas. Selon ce dernier, aucun contact n'a été pris pour l’instant pour une éventuelle revente de Niels Nkounkou pendant le mercato d’été.

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a marqué 16 buts et délivré 9 passes décisives. Il est 2e au classement des buteurs de la Ligue 2e et 1er dans celui des passeurs décisifs, à 5 journées de la fin du championnat. Quant à Gaëtan Charbonnier, il a inscrit 3 buts en 7 matchs avant sa grave blessure au genou en février et la fin de sa saison.