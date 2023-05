Comme l’ ASSE, l’EA Guingamp ne sera pas au grand complet pour le match de la 34e journée de Ligue 2, au stade Geoffroy-Guichard, samedi (19h).

ASSE : L'EA Guingamp sans quatre joueurs à Saint-Etienne

L’ ASSE reçoit l’EA Guingamp, mais sans son capitaine Anthony Briançon (28 ans). Il a été déclaré forfait pour la rencontre par Laurent Batlles, en conférence de presse d’avant-match. Touché à la cheville, lors d’un match avec la réserve, Louis Mouton (21 ans) aussi n’est pas disponible. Le retour de Briançon est annoncé pour la semaine prochaine, Mouton sera lui à l’arrêt pour 4 semaines. Le défenseur central et le jeune milieu défensif de l’AS Saint-Etienne s’ajoutent donc à Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, dont la saison est terminée.

L’En Avant de Guingamp compte aussi des absences dans ses rangs. Quatre joueurs de l’équipe de Stéphane Dumont sont indisponibles contre l’ASSE. Exclu lors de la défaite contre Pau FC (2-1), le gardien de but titulaire du club breton, Enzo Basilio, purge son dernier match de suspension face aux Verts. Il sera suppléé par Dominique Youfeigane comme face à Laval samedi dernier. Baptiste Roux également est forfait, à la suite de sa blessure au coup contre le Stade Lavallois. Le défenseur central ne rejouera d’ailleurs plus jusqu'à la fin de la saison. Deux autres Guingampais : Stephen Quemper (cheville) et Pierre Lemonnier (genou) manquent aussi à l’appel pour le déplacement à Saint-Etienne, selon Le Télégramme. En réatlétisation, il ne sont pas encore aptes à rejouer.

Il y aura donc 4 absents de chaque côté lors du choc entre les Verts et les Rouge et Noir. Notons que l'ASSE (11e avec 43 points) et l'EAG (9e avec 45 points) sont déjà assurés du maintien en Ligue 2. Les deux clubs ont donc maintenant à coeur de remonter au classement, le plus haut possible, lors des 5 dernières journées.