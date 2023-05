Après un mercato d’hiver très animé, Pablo Longoria et l’OM souhaitent encore enflammer le prochain marché des transferts avec plusieurs cibles en tête.

Mercato OM : Au moins 8 nouvelles recrues attendues à Marseille

Dès sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud limogé en février 2021, Pablo Longoria a rapidement fait savoir avec ses collaborateurs qu'ils visaient haut. La feuille de route établie vise à faire de l’OM un club qui se qualifie régulièrement pour la Ligue des champions. Et pour y parvenir, les dirigeants phocéens se donnent les moyens.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM a multiplié des signatures très séduisantes lors des précédents mercatos avec les arrivées d’Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Mattéo Guendouzi. D’ailleurs, en janvier dernier, la direction marseillaise n’a pas lésiné sur les moyens en déboursant un peu plus de 40 millions d’euros pour renforcer son effectif. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire, achetée pour 32 millions d’euros, sont venus étoffer le groupe d’Igor Tudor.

Ces investissements conséquents doivent permettre à l’entraîneur marseillais de sécuriser la 2e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Pour attendre cet objectif, les Marseillais devront réaliser une série de victoires lors des 5 dernières journées. Ils devront surtout éviter de perdre ce samedi face au RC Lens (3e). Ce choc de la 34e journée sera décisif pour la course au podium.

En attendant, les dirigeants de l’OM se projettent déjà sur le prochain mercato. Pablo Longoria et son équipe comptent encore mettre la main à la poche pour offrir à Igor Tudor des renforts de taille. L’Équipe assure en effet que si l’OM se qualifie directement pour la plus prestigieuse des coupes européennes, ce sont au moins 8 nouvelles recrues qui devraient rejoindre Marseille cet été.

Plusieurs pistes sont déjà explorées par les responsables marseillais

Très actif en période de mercatos, le président de l’OM ambitionne encore de faire des folies cet été. En collaboration avec Igor Tudor, Pablo Longoria a même déjà identifié les postes à renforcer. Les deux priorités de l’OM seront d’attirer un nouvel attaquant et un défenseur central afin de compenser les futurs départs dans ces secteurs de jeu.

Pour étoffer son secteur offensif, la direction de l’OM a déjà entamé des discussions avec Wilfried Zaha, dont le bail expire en juin prochain Crystal Palace. Les noms de Folarin Balogun ou encore Loïs Openda sont également évoqués en cas de départ d’Alexis Sanchez. Le quotidien sportif indique que l’OM sera prêt à offrir de très gros salaires à des « vedettes » en vue de renforcer son effectif.

Comme expliqué sur notre site, les pensionnaires du Vélodrome ont aussi des vues sur Evan Ndicka (Francfort), Jurriën Timber (Ajax) ou encore Kevin Van den Kerkhof (Bastia) pour consolider sa défense. Dans l’idée, le club cherche un joueur plutôt jeune pouvant s’inscrire dans la durée.

Pablo Longoria devra vendre plusieurs joueurs

En plus d’un attaquant et d’un défenseur, les dirigeants de l’OM regardent malgré tout d’autres positions pour se renforcer si une bonne opportunité venait à se présenter. Un nouveau gardien de but et un autre milieu de terrain pourraient aussi arriver. Mais pour financer un tel recrutement ambitieux, Pablo Longoria devra réaliser quelques ventes.

La source précise que si 8 nouvelles recrues sont attendues cet été à Marseille, les dirigeants phocéens devront aussi réaliser autant de départs afin de rééquilibrer les finances du club. La direction de l’OM s’affaire déjà à boucler le transfert définitif de certains joueurs prêtés tels que Arkadiusz Milik et Luis Suarez.

Une grosse vente de Mattéo Guendouzi, très convoité en Premier League, risque aussi de renflouer les caisses de l’OM. Ces futurs départs devraient donc donner un coup d’accélérateur au prochain recrutement de Marseille.