Menacé de relégation en Ligue 2, Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, a tiré la sonnette d’alarme avant le match décisif contre Strasbourg, dimanche.

FC Nantes : Antoine Kombouaré, « on a un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2 »

Humilié en finale de la coupe de France face à Toulouse FC (1-5), le FC Nantes a basculé dans la zone rouge de la Ligue 1, à la suite de sa défaite contre le Stade Brestois (2-0), mercredi. Après Brest, Antoine Kombouaré et son équipe affrontent le RC Strasbourg, un autre concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Avant cet deuxième match décisif, l’entraineur des Canaris a prévenu ses joueurs sur la réelle menace de la descente en deuxième division. « Aujourd'hui, on a un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2 », a-t-il averti. Il faut soigner les têtes, courir, transpirer, évacuer les fatigues et les interrogations, en jouant, en corrigeant. Il y a la déception, après il faut bien analyser et repartir pour un nouveau match très important, pour être prêts à relever la tête sur les cinq derniers matchs. »

Antoine Kombouaré veut encore sauver le FCN

Arrivé comme pompier à la tête de l’encadrement technique du FC Nantes en février 2021, Antoine Kombouaré avait réussi à sauver le club en passant par les barrages contre Toulouse FC en mai 2021. Alors que son équipe est encore en danger, le coach du FCN va-t-il encore réussir à la maintenir dans l’élite ? « J’ai envie d'aider mon groupe, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts, et j'ai surtout envie que mon club reste en Ligue 1 », a-t-il répondu dans L'Equipe. Le FC Nantes est 17e avec 32 points (-13) et premier club relégable en Ligue 2. Son adversaire de ce dimanche (15h), le RC Strasbourg de Frédéric Antonetti, a aussi 32 points (-11). Dans la course pour le maintien en Ligue 1, les Nantais sont à la lutte avec l'AJ Auxerre (33 points) et aussi le Stade Brestois (35 points) en plus du RCSA.