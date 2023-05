Ce samedi, l'OM se déplace à Bollaert pour affronter le RC Lens pour la 34e journée de Ligue 1. Pour ce choc au sommet, Igor Tudor a dévoilé son groupe de joueurs convoqués.

OM : Igor Tudor a convoqué un groupe de 20 joueurs pour Lens

À quelques heures du choc de la 34e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille (2e, 70 points) et le Racing Club de Lens (3e, 69 points), les différents états majors des deux staffs affûtent leurs armes. D’autant que les deux équipes vont se rendre coup pour coup, pour ce sommet du championnat au Stade Bollaert. En effet, le vainqueur de cette rencontre prendra la deuxième place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Cette rencontre pourrait aussi avoir son importance dans la course à la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Après trois victoires de rang contre Troyes, Lyon et Auxerre, l’OM aura à coeur de conserver son avance sur son adversaire du jour, l'équipe lensoise de Franck Haise. Pour y parvenir, l’entraîneur marseillais Igor Tudor a fait appel à un groupe de 20 joueurs pour le déplacement à Lens. Et le moins que l’on puisse dire, c’est le technicien croate dispose d’un groupe presqu’au complet, en dehors d’Amine Harit et Azzedine Ounahi, blessés et forfaits jusqu’à la fin de la saison. De son côté, le défenseur central ivoirien Éric Bailly est incertain.

Le groupe Olympien

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Mbemba, Kolasinac, Gigot, Clauss, Bailly, Tavares, Kaboré, Balerdi

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Under, Sanchez, Payet, Vitinha, Mughe.