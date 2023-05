Alors que Loïs Openda pourrait partir lors du mercato estival, Franck Haise, le coach du RC Lens, aurait d’ores et déjà identifié son éventuel successeur.

Mercato RC Lens : Loïs Openda très courtisé sur le marché

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, Loïs Openda est déjà associé à plusieurs grands clubs européens. D’après les informations divulguées par le Daily Mail, deux cadors de Premier League, notamment Arsenal et Aston Villa, seraient très intéressés par le profil de l’attaquant du RC Lens. Mikel Arteta, le manager des Gunners, ne semble pas compter sur Folarin Balogun et aimerait attirer Openda pour Gabriel Jesus et Eddie Nketiah.

Avec la puissance financière des formations anglaises, les Sang et Or pourraient avoir du mal à retenir l’international belge de 23 ans. Conscient de la situation, le club lensois s’activerait déjà en course afin de lui trouver un éventuel successeur. Dans cette optique, Franck Haise serait tombé sous le charme d’un international africain. L’affaire serait même déjà proche d’être réglée par les dirigeants du RCL.

Mercato RC Lens : Olakunle Olusegun successeur de Loïs Openda ?

En effet, selon les renseignements du média OwnGoalNigeria, Olakunle Olusegun aurait donné son accord au RC Lens pour un transfert lors du prochain mercato estival. Capable d'évoluer aussi bien en tant qu'ailier ou piston gauche, l’attaquant du Krasnodar a inscrit 5 buts et donné 2 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Olakunle Olusegun pourrait débarquer en Ligue 1 la saison prochaine. Après avoir déjà enregistré les signatures de Julien Le Cardinal ainsi qu’Adrien Thomasson et Angelo Fulgini, Franck Haise pourrait acter l’arrivée d’une nouvelle recrue dans ses rangs dans les semaines à venir.