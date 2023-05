Après la victoire du RC Lens contre l'OM (2-1),Seko Fofana a répondu à Igor Tudor sur ses critiques envers l'arbitrage. Son opinion va vous étonner.

L'Olympique de Marseille n'en revient pas. Lors de la 34ème journée de Ligue 1, le club phocéen est tombé à Bollaert-Delelis (2-1). Face à une équipe du RC Lens courageuse, les hommes d'Igor Tudor ont seulement sauvé l'honneur grâce à un but tardif de Dimitri Payet. Cependant, ils ont de quoi être frustrés. En effet, le scénario de la rencontre a été complètement fou.

Dans un match opposant deux équipes luttant pour le titre, c'est bien l'OM qui ouvre le score en premier. Oui, vous avez bien lu. À la huitième minute de jeu, Alexis Sanchez croit donner l'avantage aux visiteurs en trompant Brice Samba. C'était sans compter sur l'intervention de Clément Turpin, qui après vérification à la VAR, annule son but. Une décision qu'il justifiera par une faute sur Kevin Danso au départ de l'action. L'arbitre ne le sait pas encore, mais cela va être le tournant de cette rencontre. Le RC Lens marquera ensuite à deux reprises grâce à ses feux follets Loïs Openda et Seko Fofana. Dimitri Payet réduira seulement le score à 2-1, à la 88ème minute de jeu.

Seko Fofana estime que « l'OM méritait de gagner »

Premier buteur du match à la 42ème minute, Seko Fofana s'est présenté en zone mixte pour analyser la performance artésienne. Les journalistes se sont alors empressés de l'interroger sur le but refusé à Alexis Sanchez, but qui aurait pu contrecarrer les plans de la bande à Franck Haise. « Quand je vois la situation du but annulé de Marseille, il y a clairement faute sur Kevin (Danso). Cela nous a permis de bien rentrer dans le match, d'être plus concentrés » a-t-il d'abord concédé, allant à l'encontre de l'avis d'Igor Tudor qui a trouvé l'arbitrage honteux.

Par la suite, il a tenu à saluer son adversaire, qu'il estime encore dangereux pour la course à la Ligue des Champions : « Les deux matchs face à l'OM n'ont pas été simples cette saison. À l'aller, ils méritaient de gagner. Au retour aussi, je pense. Nous allons devoir continuer de mettre les ingrédients, car Marseille n'est pas encore mort » a-t-il poursuivi. Seko Fofana a raison de ne pas célébrer trop vite : le RC Lens ne possède que 2 points d'avance sur l'OM, à 4 journées de la fin du championnat.