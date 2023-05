Cette saison en Ligue 1, les deux entraîneurs du RC Lens et de l’OM Franck Haise et Igor Tudor font l’actualité pour les performances de leurs équipes. Sur ce duel à distance, le coach lensois a pris de la hauteur sur son challenger ce week-end.

Duel de coachs de Ligue 1 : Franck Haise vs Igor Tudor

Avec Franck Haise, on en oublierait presque que le RC Lens jouait en Ligue 2 encore la saison 2019-2020. Le technicien de 52 ans qui entraînait l’équipe B des Sang et Or de 2017 à 2020 a profité d’un intérim qui lui a été offert pour s’imposer sur le banc lensois. Depuis, son équipe est revenue en Ligue 1 et dans le haut du tableau. Du côté de l’OM, nous avons Igor Tudor, entraîneur arrivé dans la foulée du départ de Jorge Sampaoli. Méconnu du grand public en France, le technicien croate a surpris par son style de jeu et sa façon de manager l'équipe phocéenne.

Le RCL de Franck Haise, depuis son retour en Ligue 1, vise les plus hautes places du championnat. L’équipe a terminé 7e du championnat les deux premières saisons de son retour dans l'élite, mais sa façon de jouer annonçait déjà la grandeur de ses ambitions en L1. Aujourd’hui, le club nordiste est en lice pour une place qualificative directe à la prochaine Ligue des champions. En concurrence avec l’Olympique de Marseille de Igor Tudor, le Racing Club de Lens a pris l’ascendant sur son adversaire samedi, lors de leur match de la 34e journée du championnat.

Dans cette confrontation directe pour départager les deux équipes, c’est Franck Haise qui a réalisé la bonne affaire. Lens s’est montré redoutable comme toujours cette saison. Grâce à un certain Seko Fofana, le club nordiste a ouvert la marque à 42e minute du match d’une frappe supersonique aux abords de la surface de réparation marseillaise. Loïs Openda, l'autre poison des défenses de L1, a tout juste amplifié le mal pour les Phocéens.

Le coaching de Frank Haise s’est imposé devant celui de Igor Tudor, pourtant entré en force dans la partie par un but refusé par l’arbitrage vidéo à Alexis Sanchez. Le Chilien avait fait faute sur un défenseur lensois. Igor Tudor a d’ailleurs toujours à travers de la gorge cette décision qui a fait basculer le match dans le mauvais sens pour ses joueurs. Face à son plan de jeu complètement déjoué par Haise, le Yougoslave n'a eu d'autres choix que de se fier au talent de Dimitri Payet pour réduire le score quelques minutes après son entrée en jeu.

Avec son succès face à l'Olympique de Marseille, le RC Lens est deuxième de Ligue 1 et a désormais 68,4% de chances de garder sa position jusqu'à la fin de la saison. Les chances de Marseille de finir dauphin du PSG sont passées de 54,7% avant le match à 29,1%. Les Sang et Or ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs, un rythme qu'ils devront garder face à Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre.