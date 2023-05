Le FC Nantes est relégable à 4 journées de la fin de la L1. Waldemar Kita est pointé du doigt pour sa décision d'offrir une prime de maintien aux Canaris.

FC Nantes : Waldemar Kita a-t-il fragilisé son équipe avant la finale de la coupe de France ?

Dix-septième de Ligue 1, le FC Nantes est relégable en Ligue 2 à 4 journées du terme du championnat. Plus grave, l’équipe de Waldemar Kita n’a plus son destin entre les mains, après les défaites successives contre le Stade Brestois à Brest et face au RC Strasbourg à la Beaujoire (2-0). Ces clubs sont pourtant des concurrents directs du FCN dans la lutte pour le maintien. Avant le match de la 34e journée contre le RCSA, le président des Nantais a promis une prime de maintien à chaque joueur selon L’Equipe. Ouest France confirme que c’est le même montant de 50 000 euros qu'en 2021.

Pour RMC Sport, Jean-Michel Larqué critique sévèrement cette méthode de Waldemar Kita. « C’est la même personne qui, au soir de la victoire face à Lyon en demi-finale, disait qu’il n’en avait rien à cirer de la finale de la Coupe de France et que le plus important était de se maintenir en Ligue 1. Ce jour-là, lorsqu’il a dit ça, je pense qu’il a coupé non pas une jambe, mais deux jambes à des joueurs, et jouer au football sans jambes c’est vachement difficile », a-t-il fait remarquer sur la radio. Rappelons que l'équipe d'Antoine Kombouaré a perdu la finale de la coupe de France 2023 contre les Toulousains (5-1).

FC Nantes : Larqué estime la prime de Waldemar Kita « pathétique, ridicule et tordue »

Selon l’ancien joueur de l’ASSE et du PSG, Waldemar Kita se trompe sur toute la ligne en pensant que « l’on peut tout gagner et tout s’acheter avec de l’argent ». Pour finir, le chroniqueur sportif a martelé au président du FC Nantes : « Va rendre meilleur et va laver les tête de Nicolas Pallois et de ses coéquipiers, c’est pathétique, c’est ridicule. […]. C’est même tordu ! Si tu travailles mal, tu vas en Ligue 2 »

Rappelons que ce n'est pas la première fois que Waldemar Kita instaure la prime de maintien à Nantes. Alors que les Canaris luttaient pour leur survie en Ligue 1, en fin de saison 2020-2021, il avait proposé cette mesure aux joueurs. Les Jaune et Vert étaient passés par les barrages, contre les Violets de Toulouse FC, pour finalement se maintenir dans l'élite.