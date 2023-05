Du bouleversement, il y en aura à tous les étages au PSG. Luis Campos n’est pas assuré de rester à son poste de conseiller sportif du Paris Saint-Germain, selon RMC Sport.

Mercato PSG : Lendemain incertain pour Luis Campos

Alors que la question de l’avenir de Neymar Jr et de Lionel Messi fait l’actualité au PSG, celui du directeur sportif Luis Campos ne serait pas non plus assuré. Selon Daniel Riolo de RMC, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas assuré de demeurer à son poste dans les semaines à venir. Il pourrait lui aussi être victime de la mauvaise saison que vit présentement l’équipe du Paris Saint-Germain, éliminée prématurément de la Ligue des champions et de la Coupe de France.

Pour autant, le directeur sportif parisien travaille à l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc du PSG. Christophe Galtier qu’il a fait venir au club de la capitale n’a pas été en mesure de relever le défi de repositionner le champion de France au haut niveau européen. Le portugais veut donc le remplacer et pense pour ce faire à José Mourinho.

Les deux hommes se connaissent bien depuis l’université. Leurs liens se sont renforcés lors de leur passage commun chez les Merengues. Lors de leur expérience au Real Madrid, José Mourinho avait tenté de faire virer le coach des jeunes de l’époque pour le remplacer par Luis Campos. Pour le responsable portugais qui parcourt les clubs français ces 10 dernières années, faire venir son intime au Paris Saint-Germain serait pour lui une belle occasion de corriger les erreurs qu’il a commises à sa prise de fonction avec les choix de l’entraîneur et sa gestion du mercato.

Notons qu'avant le Paris SG, Luis Campos a notamment officié à l'As Monaco et à Lille OSC. Avant de débarquer au PSG, il a aussi occupé des fonctions de Conseiller sportif puis externe à Celta de Vigo. Il occupait les mêmes fonctions la même année au club belge Mouscron. Toutefois, un limogeage de Luis Campos serait un frein à l'arrivée de son ami José Mourinho au club francilien. Il y a deux fois plus de chances de voir le technicien portugais de l’As Roma débarquer à Paris avec que sans l'actuel conseiller sportif.