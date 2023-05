Après la mauvaise opération à Lens, Igor Tudor est déjà tourné vers la réception d'Angers dimanche prochain, et est déjà prêt à faire un choix fort.

OM : Réaction obligatoire face à Angers dimanche prochain

Désormais troisième de Ligue 1 après la défaite à Lens samedi soir, l'OM doit impérativement prendre des points, en espérant un faux pas des Sang et Or. Dimanche prochain au stade Vélodrome, c'est avec Angers SCO que les Marseillais ont rendez-vous, un match largement abordable sur le papier, mais méfiance, car une équipe déjà condamnée peut souvent jouer de bien mauvais tours sur une fin de saison.

Dans un stade Vélodrome qui sera à nouveau à guichets fermés, l'équipe d'Igor Tudor aura peut-être un gros coup à jouer, et un tout autre résultat qu'une victoire serait sans doute irréversible dans la course à la deuxième place. Pour cette rencontre, l'entraîneur croate ne devrait pas aligner une équipe similaire à celle qui s'est incliné à Bollaert. La présence d'Alexis Sanchez et de Samuel Gigot sera à confirmer cette semaine, et le technicien marseillais serait déjà prêt à faire un choix fort pour cette rencontre importante.

Vitinha titularisé d'entrée contre Angers ?

D'après les informations de L'Équipe, Vitinha devrait avoir la possibilité de se montrer à nouveau face à Angers. Compte tenu de la légère blessure d'Alexis Sanchez, la titularisation de l'attaquant portugais se précise, d'autant que l'OM ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque avec son attaquant chilien en vue du match à Lille la semaine suivante.

Recruté pour 32 millions d'euros l'hiver dernier, Vitinha n'a inscrit que deux petits buts en championnat. Face à Auxerre le 30 avril dernier, l'attaquant de 23 ans a eu plusieurs opportunités pour trouver la faille, mais a cruellement manqué de réalisme. Nul doute qu'il aura à coeur de se rattraper si Igor Tudor lui donne une nouvelle chance dimanche prochain.