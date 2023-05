Après sa défaite à Lens, l’ OM tentera de relever la tête dimanche face à Angers. La LFP vient de prendre une décision pour cette rencontre.

OM - Angers : L’arbitre de la rencontre est connu

Relégué à la troisième de Ligue 1 après la défaite à Lens (2-1) samedi soir, l'OM doit impérativement renouer avec le succès, tout en espérant une contre-performance du RC Lens en vue de retrouver le fauteuil de dauphin du PSG. L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur dans ce sprint finale.

Dimanche, l’OM devra impérativement s’imposer face à Angers SCO. Ce match comptant pour la 35e journée de Ligue 1 semble largement abordable pour les Marseillais. Mais Igor Tudor et ses hommes devront se méfier, car la lanterne rouge du championnat peut souvent jouer de mauvais tours à ses adversaires en cette fin de saison.

Dans un stade Vélodrome qui sera une nouvelle fois plein à craquer, l’OM tentera de s’imposer face à Angers SCO en vue de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Et pour cette rencontre importante pour les Phocéens, la Ligue de Football professionnel (LFP) a pris une première décision forte. Elle décide de faire confiance à Thomas Léonard qui sera au sifflet du match.

Thomas Léonard arbitrera son deuxième match au Vélodrome

Pour la réception d’Angers SCO, l’Olympique de Marseille va donc retrouver un arbitre peu connu du grand public. Pourtant, Thomas Leonard a déjà été au sifflet d'une autre rencontre de l'OM durant cette saison. C’était lors du match nul contre Montpellier (1-1) au stade Vélodrome lors de 29e journée de Ligue 1, le 31 mars dernier. Ce sera ainsi la deuxième rencontre qu'il abritera au stade Vélodrome.

Par ailleurs, l’OM risque d’être privé de plusieurs joueurs pour ce match. En plus des forfaits d’Amine Harit et Azzedine Ounahi, Alexis Sanchez et Samuel Gigot ont également rejoint l’infirmerie. Sortis sur blessure lors de la défaite à Lens, les deux titulaires sont incertains pour le match. À cela s’ajoute la future sanction de Dimitri Payet. Après avoir giflé Yannick Cahuzac, le capitaine marseillais risque d’écoper de 4 à 5 matchs de suspension. Igor Tudor risque donc de se présenter avec un effectif amoindri contre le SCO.