Élu joueur du mois de mars en Ligue 1, l'attaquant lensois Lois Openda pourrait remporter pour la seconde fois ce trophée individuel.

Lois Openda en forme étincelante

En remportant le trophée du joueur de mois en mars, Loïs Openda était devenu le premier joueur du RC Lens a remporté cette distinction cette saison. Tout naturellement, c'est grâce à ses nouvelles bonnes performances que le Belge fait partie des trois joueurs en lice pour le trophée de joueur du mois d'avril. Avec 3 buts et 1 passe décisive pendant les mois d'avril, le buteur lensois a notamment impressionné contre l'AS Monaco (un doublé et une passe décisive).

Alexis Sanchez et Grejohn Kyei sont les deux autres candidats à ce trophée et tenteront d'arracher à Lois Openda un titre pour lequel il est favori.

Un atout primordial pour la Ligue des Champions

Buteur une nouvelle fois contre l'OM samedi soir dans la victoire au Stade Bollaert (2-1), Lois Openda et ses coéquipiers sont passées devant leur adversaire et se sont emparés de la seconde place du classement synonyme de qualification directe à la prochaine phase de poules de la Ligue des Champions. Une qualification historique pour le RC Lens qui retrouverait l'Europe après une saison exceptionnelle en championnat.

À 4 journées du terme du championnat, les joueurs de Franck Haise affronteront Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre pour terminer leur parcours incroyable sur la scène française. Dans une forme exceptionnelle, le RC Lens devra préserver sa maigre avance sur son adversaire direct l'OM qui affrontera respectivement Angers, Lille, Brest et Ajaccio. Cette fin de saison s'annonce alléchante et nul doute que Lois Openda jouera un rôle primordial dans les bonnes performances collectives lensoises.