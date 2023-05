Deuxième du championnat à quatre journées de la fin, le RC Lens réalise une saison historique qui attise de nombreuses convoitises.

Mercato RC Lens : West Ham coche le nom de 3 joueurs lensois

Le rêve éveillé continue pour le RC Lens qui a récupéré la 2e place le week-end dernier après sa victoire face à l’OM. L’équation est simple pour les hommes de Franck Haise, si les Sang et Or remportent leurs quatre derniers matchs, les Nordistes seront de retour en Ligue des Champions. Cete ssaison pourrait être historique pour les Lensois qui n’ont plus participé à la compétition depuis 2002.

Dans le même temps, les très bons résultats obtenus par le RC Lens ont attiré de nombreuses convoitises et certains lensois sont très sollicités. C’est notamment le cas de Kevin Danso, Seko Fofana et Loïs Openda . Les trois joueurs font partie du noyau dur de Franck Haise cette saison et ils jouent un rôle prépondérant dans les récents succès des Sang et Or.

Les Sang et Or auraient tapé dans l’œil de grands clubs étrangers ces dernières semaines. Selon les informations de Graeme Bailey, West Ham aurait supervisé les performances de Kevin Danso, Loïs Openda et Seko Fofana lors de la victoire face à l’OM. De plus, les Hammers seraient particulièrement intéressés par l’international autrichien qui a fait une partie de sa formation en Angleterre. La direction de West Ham pourrait transmettre une offre au RC Lens lors du mercato estival pour recruter Kevin Danso.

Mercato RC Lens : Les Sang et Or ont la cote

En parallèle de la très bonne saison réalisé par les hommes de Franck Haise, les dirigeants du RC Lens pourraient être assiégés cet été. Le mercato estival pourrait être mouvementé pour les Sang et Or qui vont devoir trouver la bonne stratégie afin de garder leurs meilleurs joueurs . En plus de Kevin Danso, Loïs Openda et Seko Fofana, Facundo Medina est également dans le viseur de plusieurs clubs.

Toutefois, une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions offrirait un argument de taille au RC Lens. Les Sang et Or affronteront le Stade de Reims vendredi avec l’objectif de conforter leur deuxième place.