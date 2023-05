Alors que Lille semblait tranquille, le LOSC va finalement devoir verser 20 millions d'euros au Sporting Portugal pour le transfert de Leao

Mauvaise nouvelle pour le transfert de Leao

Mauvaise nouvelle pour le LOSC. Les lillois doivent verser 20 millions d'euros au Sporting Portugal dans le cadre des litiges liés au transfert de Rafael Leao. Pour rappel, l'attaquant portugais avait été condamné en janvier 2021 à verser 16,5 millions d'euros au Sporting car les motifs de son départ pour la France 3 ans plus tôt n'avaient pas été reconnus par la justice. Mais un peu plus d'un an plus tard, le TAS a décidé que le paiment de l'amende incombe à Lille.

L'attaquant international portugais, qui vit sa quatrième saison à l'AC Milan, avait mal vécu le fait de devoir verser de l'argent à son ancien club et ne voulait pas prolonger dans le club rossonero. Le LOSC avait d'abord simplement été sommé d'être "solidaire" de Leao dans la résolution de ce dossier. Cette décision confirmée, les dirigeants de l'AC Milan vont pouvoir être soulagés et enfin pouvoir régler un dossier chaud qui dure depuis plusieurs mois au sein du club, la prolongation de Rafael Leao

Rafael Leao va prolonger à l'AC Milan

Maintenant que ce cas est réglé, Rafael Leao va prolonger son contrat avec le club italien. La Gazzetta dello Sport annonce même que tous les détails sont réglés et que le virevoltant ailier gauche est désormais lié à l'AC Milan jusqu'en 2028. Après des mois de négociations, le club demi-finaliste de Ligue des Champions a réussi à prolonger sa star, qui était convoitée par Chelsea et le Real Madrid notamment.

Son nouveau contrat garantit à Leao un salaire à 7 millions d'euros nets plus 2 millions de bonus d'après le journal italien. Sa clause libératoire, à hauteur de 150 millions, sera également augmentée. Le portugais est l'un des joueurs les plus importants de l'AC Milan depuis son arrivée. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 32 rencontres de Serie A.