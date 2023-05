Ouvert à un départ du PSG lors du prochain mercato estival, Marco Verratti ne manque pas de prétendants. Mais le milieu italien a une préférence pour son avenir.

Malgré une prolongation signée en décembre passé et le liant jusqu’en juin 2026, Marco Verratti aurait déjà des envies d’ailleurs. À l’instar de Lionel Messi et Neymar, le milieu de terrain de 30 ans a été pris à partie par les supporters du Paris Saint-Germain dans leur colère devant le siège du club. Les Ultras ne veulent plus le revoir sous les couleurs parisiennes.

Selon plusieurs sources concordantes, l’international italien souhaiterait quitter le PSG cet afin de s’offrir un nouveau défi. D’après les renseignements recueillis par le média espagnol Fichajes, Verratti aurait tenté, en vain, de rejoindre le Real Madrid, mais aurait été recalé par Florentino Perez, qui ne serait pas dans le besoin à son poste. Annoncé au Moyen-Orient, Verratti aurait aussi des touches en Serie A.

Mercato PSG : L’Italie veut rapatrier Marco Verratti

Annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain cet été, Marco Verratti serait dans le viseur du club saoudien d’Al-Hilal. Pour convaincre le Petit Hibou de rejoindre le Moyen-Orient, les dirigeants d’Al-Hilal, qui serait aussi prêt à faire une folie pour Lionel Messi, proposerait au numéro 6 du PSG un salaire de 60 millions d’euros annuels, à en croire le journaliste Abdellah Boulma. Toutefois, selon Calciomercato, l’AC Milan, la Juventus Turin et l'Inter Milan surveilleraient aussi la situation du coéquipier de Marquinhos, prêts à dégainer cet été s’il était placé sur le marché des transferts. Toujours selon la même source, Verratti aurait une préférence pour la Juve.