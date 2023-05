Le RC Lens accueille ce soir le Stade de Reims au Stade Bollaert. Amputés d'une partie de ses supporters, les Lensois devront l'emporter pour mettre la pression sur Marseille.

RC Lens : Cap sur la Ligue des Champions

Après son succès contre l'OM la semaine dernière, le RC Lens enchaîne un second match à domicile. Pour autant les Lensois seront privés d'une partie de leur supporters à cause des incidents survenus contre l'AS Monaco en avril dernier. Meilleure équipe à domicile du championnat, les partenaires de Seko Fofana auront à cœur de préserver leur avance au classement après la victoire contre Marseille.

Franck Haise pourra compter sur le retour de suspension de son milieu de terrain Salis Abdul Samed, exclu lors de la rencontre contre le Paris Saint-Germain après un tacle dangereux sur Achraf Hakimi. Le RC Lens pourra compter sur son attaquant Lois Openda en pleine forme ces derniers mois et ses nombreux atouts offensifs pour continuer sa route vers la Ligue des Champions.

Reims : Jouer les trouble-fête

Équipe fantasque du championnat emmenée par son entraîneur Will Still et son buteur anglais Folarin Balogun, le Stade de Reims se déplace ce soir à Lens pour venir jouer les trouble-fête. Actuellement dixième en championnat, les Rémois tenteront de venir jouer les trouble-fête au Stade Bollaert pour essayer de finir dans la première partie de tableaux et de valider une excellente saison.

La compo probable du RC Lens

Gardien : B. Samba

Défenseurs : Gradit - Danso - Medina

Milieux : Frankowski - Abdul Samed - S. Fofana (c) - Machado

Attaquants : Sotoca - Openda - Thomasson

La compo probable du Stade de Reims

Gardien : Y. Diouf

Défenseurs : Foket - Agbadou - Abdelhamid (c) - Busi

Milieux : Munetsi - Flips - Matusiwa

Attaquants : Ito - Balogun - Zeneli