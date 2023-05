Après avoir perdu sa 2e place en Ligue 1, l’OM tentera de se relancer dimanche contre Angers. Igor Tudor pourra compter une forte mobilisation pour ce match.

L’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre une nouvelle déconvenue dans ce sprint final. Après le fiasco en Ligue des Champions et la terrible élimination en quart de finale de la Coupe de France, l’OM se focalise sur son objectif final, celui de terminer à la 2e place du championnat. Pour cela, les hommes d’Igor Tudor devront enchaîner les victoires, tout en espérant un faux pas du RC Lens.

En tout cas, une semaine après la défaite contre les Sang et Or, l’OM devra vite se relancer dans la course à la Ligue des champions. Et cela passe par une victoire dimanche contre Angers SCO. Un succès face à la lanterne rouge permettra aux coéquipiers de Dimitri Payet de continuer à mettre la pression sur le RC Lens dans la course au podium.

Et pour cette rencontre, l’équipe phocéenne pourrait une nouvelle fois compter sur le soutien indéniable de ses supporters. En effet, selon les informations révélées par La Minute OM, tous les billets pour la rencontre OM-Angers ont trouvé preneur. Ainsi, le stade vélodrome sera pour la 18e fois de la saison à guichets fermés avec des supporters marseillais bien déterminés à pousser leur équipe vers la victoire.

OM : Une partie des supporters sanctionnés

L’Olympique de Marseille confirme ainsi que la vente de places pour les matchs à domicile fonctionne à plein régime. Et il y a de grandes chances que le choc OM-Brest, prévu le 27 mai prochain, soit plein à craquer. Puisque ce dernier match de l’OM à la maison sera l’occasion de fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des champions, un événement immanquable pour les fidèles supporters.

Le stade Vélodrome est ainsi bien parti pour afficher complet tout au long de la saison. Une sacrée performance dans une enceinte capable d’accueillir plus que 65 000 spectateurs. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria sera privé d’une partie de ses supporters. La partie du virage Nord réservée aux Fanatics, l’un des groupes de fans les plus actifs du club, a été suspendue par LFP pour les matchs OM-Angers et OM-Brest pour usage trop important de fumigènes lors de la victoire contre contre Troyes. Cetet décision reste tout de même un regret pour les Phocéens.