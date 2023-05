Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le défenseur de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo serait suivi par deux clubs de Premier League.

Mercato OGC Nice : Newcastle et Manchester United surveillent Jean-Clair Todibo

Cet été Jean-Clair Todibo pourrait quitter l’OGC Nice pour franchir un cap et rejoindre un grand club. Le défenseur de 23 ans a enchaîné les bonnes prestations cette saison et ses performances lui ont permis d’être appelé en Equipe de France. Une récompense pour l’ancien barcelonais qui a atteint son meilleur niveau cette saison à l’OGC Nice. Depuis la nomination de Didier Digard, Jean-Clair Todibo est un titulaire indiscutable au côté de Dante et un cadre de l’effectif du Gym. Les Aiglons souhaiteraient le conserver la saison prochaine malgré les nombreuses sollicitations dont le natif de Cayenne fait l’objet.

Le dossier Jean-Clair Todibo a pris une nouvelle tournure ces derniers jours avec un regain d’intérêt de plusieurs clubs. Selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle et Manchester United auraient supervisé l’international français lors de la victoire de l’OGC Nice face au Stade Rennais.

En parallèle, les dirigeants de l’OGC Nice seraient disposés à laisser partir leur numéro 25 en cas d’offre satisfaisante. Les Aiglons auraient fixé le bon de sortie de Jean-Clair Todibo à 45 millions d’euros selon Fabrizio Romano. Le défenseur formé à Toulouse pourrait également rester en Ligue 1 , le PSG serait attentif à la situation de l’international français.

Mercato OGC Nice : Le gym pourrait également perdre Khéphren Thuram

L’OGC Nice ne disputera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine et cet échec pourrait provoquer le départ de plusieurs joueurs importants. En plus de Jean-Clair Todibo, Khéphren Thuram pourrait également quitter le Gym cet été.

Le milieu de 21 ans serait dans le viseur de Newcastle, Liverpool et le PSG. Les Magpies seraient disposés à offrir 60 millions d’euros à l’OGC Nice pour finaliser ce transfert. Reste à savoir si le directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi parviendra à convaincre Khéphren Thuram de rester une saison supplémentaire.