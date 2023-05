Le Stade Lavallois se méfie de l’ASSE, son adversaire de ce samedi. Edson Seidou ne le cache pas ! Il est séduit par la qualité de l’équipe Stéphanoise.

ASSE : Edson Seidou, « il y a de la qualité devant à Saint-Etienne »

Avant la réception de l’ASSE au stade Francis Le-Basser, ce jour à partir de 19 h, le Stade Lavallois est 17e de Ligue 2. C’est donc sous la menace de la relégation en National qu’Olivier Frapolli et son équipe vont aborder le match de la 35e journée, face à Saint-Etienne déjà assuré du maintien. L’entraineur du club de Mayenne n’a pas eu la langue de bois en conférence de presse d’avant-match. Il espère certes une victoire de son équipe, avec le soutien de leurs supporters, mais il se méfie de l’ASSE de Laurent Batlles, version 2023. « Des matches difficiles qui nous attendent, contre Saint-Étienne et Bordeaux (20 mai). Saint-Étienne en Ligue 2, c’est une “anomalie” », a-t-il fait remarquer.

Dans la même veine qu'Olivier Frapolli, Edson Seidou craint les Stéphanois et leurs recrues estivales. « L’ASSE a un effectif de qualité. L’équipe a beaucoup changé depuis la trêve, elle s’est fortement renforcée. Pour moi, c'est comme si on allait jouer un match contre une équipe de haut de tableau. Ce sera le même genre de match que contre Sochaux (5e) et Bastia (4e), même s'ils sont moins bien classés (10e). »

Pour rappel, le Stade Lavallois a remporté ses matchs contre les deux clubs, à domicile (2-1), respectivement lors des 32e et 34e journées. Face aux Stéphanois, le défenseur des Tangos redoute surtout leur meilleur buteur. « C’est sûr qu'il y a de la qualité devant avec Jean-Philippe Krasso. Ce se sont des joueurs (Ibrahima Wadji, Niels Nkounkou et évidemment Krasso) influents dans le jeu et qui sont plutôt complets. Ils sont tous capables de garder le ballon, d'éliminer, de prendre la profondeur, ils sont donc dangereux pour nous », a avoué Edson Seidou.