Défait à Lens sur la plus petite des marges (2-1), le Stade de Reims peut s'en vouloir. Son coach, Will Still déplore un match donné au Racing.

Un match importantissime dans la course à la Ligue des Champions. En s'imposant contre le Stade de Reims vendredi, le RC Lens a fait un grand pas vers cet objectif. L'équipe dirigée par Franck Haise a mis du temps avant d'écarter son adversaire, bien lancé par l'ouverture du score de son serial buteur Folarin Balogun (0-1, 23' sp). Gênée par un bloc champenois bien en place, elle a su trouver les ressources pour l'emporter.

Tout d'abord, les Rémois de Will Still craquent en fin de première mi-temps, sur un penalty provoqué par Emmanuel Agbadou. Transformé par Przemysław Frankowski (1-1, 40'), il permet au Racing de revenir à égalité avant la seconde manche du match. Finalement, c'est l'inévitable Seko Fofana qui donnera la victoire aux Sang-et-Or sur une belle action solitaire (2-1, 55').

Will Still s'en prend à ses joueurs après la défaite

Pour Will Still, cette défaite aurait pu largement être évitée. « Nous avons amené ce match et cette équipe dans la situation presque parfaite. Puis nous commettons presque un suicide en offrant un penalty que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun danger » déplore d'abord le technicien rémois auprès de Prime Video.

La physionomie du match lui avait laissé l'espoir de ramener au moins un point du stade Bollaert-Delelis. Le défenseur du Racing, Kevin Danso ayant reçu un carton rouge à la 19ème minute, le SDR était en supériorité numérique. « Pendant 25 minutes, on a mis un système en place qui a fortement gêné la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment » a-t-il poursuivi.

Ce revers fait d'autant plus mal car il scelle sans doute les derniers espoirs d'Europe du Stade de Reims. Après ce match d'ouverture de la 35ème journée de Ligue 1, le club champenois se trouve toujours à 9 longueurs de la cinquième place occupée par le LOSC. Les Dogues peuvent prendre 12 points d'avance en cas de succès à Monaco dimanche, ce qui anéantirait le rêve des hommes de Will Still. De son côté, le RC Lens conforte sa deuxième place en prenant provisoirement 5 longueurs d'avance sur l'OM, principal poursuivant.