Toujours en quête de bons coups pour permettre à son OM de disposer de la meilleure équipe possible, Pablo Longoria aurait mis la main sur le nouveau Erling Haaland.

Avec 51 buts et 8 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues, alors même que la saison n’est pas encore terminée, Erling Haaland fait rêver tout le monde entier. Chaque club aimerait avoir en son sein le cyborg norvégien de Manchester City. Journaliste spécialisé dans le championnat portugais, Alex De Castro assure que Pablo Longoria a frappé un très gros coup en allant cherchant la pépite portugaise Vitinha au Sporting Braga en janvier passé. Pour lui, en investissant 32 millions d’euros pour obtenir la signature de l’attaquant de 23 ans, l’OM s’est offert les services du nouveau Erling Haaland.

« Dans le profil, c’est un petit Haaland, c’est un petit taureau, c’est un mec qui a énormément de puissance physique, même s’il est plus petit. Il dégage beaucoup de puissance physiquement, il essaie toujours de passer en force. C’est quelqu’un qui va frapper dès qu’il aura une demi-opportunité », a déclaré le journaliste portugais. Convaincu des qualités de son jeune compatriote, l’ancien défenseur marseillais Rolando assure qu’il faut lui laisser le temps de s’adapter à son nouvel environnement avant de le voir briller.

Mercato OM : Vitinha, l’avenir de l’Olympique de Marseille

Au cours d'un portrait publié par L'Équipe sur Vitinha, Rolando s’est remémoré les souvenirs du temps passé ensemble au Sporting Braga avec le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille. L’ex-international portugais confirme à son tour que Pablo Longoria ne s’est pas trompé en signant Vitinha à Marseille.

« Il se donnait à 100 % lors des entraînements, il n'attendait pas l'atelier frappes à la fin pour se montrer, comme certains attaquants plus coquins le font. Sans formation classique, il avait du retard à rattraper et les anciens l'entouraient après les séances. Rui et Paulinho lui donnaient des conseils sur les placements, moi je lui expliquais comment gêner le défenseur par des types de mouvements. Son transfert m'a surpris, mais si l'OM ne le prend à ce moment-là, il y a le risque qu'il soit très cher plus tard. Pour le reste, il a les capacités, laissons-le se développer et profitons de ses premiers appuis dans la surface, comme sur l'ouverture du score face à Troyes », a expliqué Rolando.

Les supporters marseillais espèrent voir à l’oeuvre leur Erling Haaland portugais.