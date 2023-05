Défait à Strasbourg lors de la 35ème journée de Ligue 1, l'OGC Nice a quasiment dit adieu à l'Europe. L'entraîneur du club, Didier Digard est dépité.

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Battu à Strasbourg (2-0) lors de la 35ème journée de Ligue 1 samedi, l'OGC Nice a peut-être concédé un revers fatal pour son objectif principal : une qualification en Coupe d'Europe. Déjà plombé par des défaites antérieures (1-2 contre Clermont, 0-1 à Brest), le Gym pourrait être relégué à 11 points de la cinquième place. En conséquence, l'espoir d'atteindre son objectif serait réduit à néant puisqu'il ne reste que 3 journées à disputer.

Les hommes de Didier Digard vont donc devoir prier pour que le LOSC, cinquième, ne s'impose pas à Monaco ce dimanche. La tâche sera ardue pour les Dogues mais pas impossible face au quatrième du championnat, qui voudra déjà assurer sa place dans une Coupe d'Europe la saison prochaine. Les joueurs de Philippe Clement réaliseront cet objectif s'ils s'imposent, et que dans le même temps Rennes (6ème) et Lyon (7ème) ne gagnent pas.

Didier Digard : « Je le prends pour moi »

Pour le Gym, l'heure est à la déception. L'entraîneur Didier Digard le sait, l'OGCN a très peu de chances d'être européen la saison prochaine. Et ce, même en cas de faux-pas du LOSC contre Monaco. Alors qu'il était invaincu avec son équipe lors de ses 14 premiers matchs, l'ancien milieu de terrain se sent désormais responsable de cet échec.

En conférence de presse d'après-match, Digard a présenté ses excuses aux amoureux du club tout en incitant ses joueurs à rebondir : « Je suis marqué parce que je le prends pour moi. L’équipe est le reflet de son entraîneur et c’est hors de question que je donne cette image. J’ai un staff qui se donne énormément et qui mérite que son travail soit mis en lumière. Aujourd’hui, les joueurs ne l’ont pas fait, et ça me dérange » a-t-il analysé. L'OGC Nice se classe provisoirement huitième de Ligue 1, à 3 journées de la fin.