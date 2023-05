À l’instar de Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin prochain, Neymar Jr et Marco Verratti pourraient quitter les rangs du PSG lors du mercato estival à venir.

Désireux de recomposer son effectif pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pourrait perdre certains de ses cadres lors du marché des transferts de l’été. Si Lionel Messi, dont le contrat expire au terme de la saison en cours, ne devrait pas prolonger son engagement, d’autres joueurs clés pourraient quitter le PSG dans les mois à venir. Sérieusement touché par les injures et la manifestation des Ultras à son domicile, Neymar ne voudrait plus rester à Paris. Ce dimanche, le journal Le Parisien évoque l’envie du Paris SG de se séparer d’un Neymar qui voudrait lui aussi changer d’air au terme de la saison.

« Il a confié à plusieurs proches que c’était la goutte d’eau et qu’il n’avait plus le cœur à porter le maillot parisien. Il est désormais prêt à étudier toutes les offres sérieuses qui pourraient lui permettre l’été prochain de changer d’air. Le club y travaille, cette fois-ci avec l’accord du joueur et de ses représentants. Tout est sur la table : un transfert sec comme un prêt, avec la possibilité que Paris prenne en charge une partie de ses émoluments », explique le média français, qui ajoute que Marco Verratti pourrait lui aussi faire ses valises cet été.

Mercato PSG : Marco Verratti vers l’Arabie saoudite ?

Le quotidien régional indique également que Marco Verratti pourrait lui aussi bénéficier d’un bon de sortie à la faveur du prochain mercato estival. « Malgré une prolongation de contrat signée en décembre et courant jusqu’en 2026, elle ouvre aujourd’hui la porte à un départ d’un joueur. Entre son salaire élevé – plus d’un million brut mensuel –, sa perte d’influence et une hygiène de vie à l’opposé de celle requise pour un sportif de haut niveau, le milieu de terrain peut donner à sa hiérarchie des envies de séparation », explique Le Parisien.

Selon les renseignements du journaliste Abdellah Boulma, le club saoudien d'Al-Hilal serait prêt à offrir un gros salaire à Verratti pour convaincre Lionel Messi de signer. Si un salaire de 500 millions d’euros annuels serait en préparation pour la Pulga, le milieu de terrain italien pourrait se voir proposer une rémunération de 60 millions d'euros par saison pour l’attirer en Moyen-Orient.