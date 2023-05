La victoire de l’OM face à Angers SCO (3-1) fait le bonheur d’Igor Tudor qui a décidé d’accorder un jour de repos à ses joueurs.

OM : Igor Tudor accorde un jour de repos à ses joueurs

Mis sous pression après la victoire du RC Lens face à Reims (2-1) vendredi soir, l’Olympique de Marseille se devait de réagir afin de rester au contact de la deuxième place de Ligue 1. Une mission parfaitement remplie, puisque l’OM s’est imposé ce dimanche soir face à Angers (3-1) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Pourtant mené au score après l’ouverture du score d’Abdallah Sima à la demi-heure du jeu, l’OM a trouvé les ressources nécessaires pour renverser l’issue de la rencontre.

Les Phocéens ont égalisé par l’intermédiaire d’Alexis Sanchez (34e) avant de se mettre à l’abri en seconde période grâce à un but de Dimitri Payet (48e) puis un penalty parfaitement exécuté par Jordan Veretout (77e). Ce succès permet ainsi à l’Olympique de Marseille de revenir à deux points du RC Lens (2e) et d’entretenir l’espoir d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Après cette rencontre, Igor Tudor, très heureux de la prestation de ses hommes, a d’ailleurs décidé de leur accorder un jour de repos supplémentaire. Valentin Rongier et ses coéquipiers sont donc off ce lundi, mais également mardi. Ils ne reprendront le chemin de l’entraînement que mercredi en vue de préparer le déplacement périlleux à Lille, samedi soir à 21h, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1.

Dimitri Payet incertain pour le déplacement à Lille

Relancé dans la course à la Ligue des Champions, l’OM compte poursuivre cette dynamique positive. « Maintenant, il faut enchaîner, ne pas lâcher et continuer comme ça », a indiqué Jordan Veretout à l’issue de la rencontre. L’Olympique de Marseille tentera ainsi d’aller chercher la victoire sur la pelouse du LOSC. Et pour ce défi immense, le club phocéen risque d’être privé de son capitaine, Dimitri Payet.

Après sa gifle infligée à Yannick Cahuzac lors de la défaite à Lens, le numéro 10 marseillais a été rattrapé par la patrouille et risque une lourde sanction. Il a rendez-vous avec la commission de discipline de la LFP cette saison et se prépare pour sa sentence. Celle-ci devrait être de 4 matches pour acte de brutalité. Cette sanction reste problématique, car si elle venait à se confirmer, cela signifierait la fin de saison pour Dimitri Payet et peut-être même de sa carrière.

En effet, le milieu offensif de 36 ans envisage de raccrocher les crampons au terme de la saison. Même s’il a encore un an de contrat avec l’OM, il privilégie cette option plutôt que de relever un nouveau défi dans un autre club. En attendant le verdict de la LFP, sa présence contre le LOSC reste incertaine.