En plus de Mattéo Guendouzi qui se rapproche de la sortie, l’OM est également susceptible de se séparer de l’un de ses défenseurs cet été.

Mercato OM : Un nouveau prêt en vue pour Isaak Touré

Lorsqu’il débarque à l’Olympique de Marseille l'été dernier en provenance du Havre, les supporters marseillais étaient convaincus d’avoir trouvé leur nouveau roc défensif. Du haut de son 2m06 et considéré comme l’une des belles promesses du football tricolore, Isaak Touré a en revanche connu des débuts compliqués à l'OM. Barré par la concurrence de défenseurs plus expérimentés, le joueur de 20 ans a passé de longs mois sur le banc de touche phocéen avant d’être prêté à Auxerre cet hiver.

Ce prêt fut l'occasion pour lui de retrouver du temps de jeu dans une équipe qui lutte pour le maintien et de s’aguerrir en Ligue 1. Depuis son arrivée, Isaak Touré a en effet disputé 18 rencontres sous les couleurs auxerroises et s’est rapidement imposé au sein de la défense de l’AJA. Son entraîneur Christophe Pélissier a même souligné son importance, en assurant que « Isaak apporte beaucoup de puissance, de fraîcheur et est très utile sur les sorties de ballons ».

Alors qu’il n’avait disputé que quelques minutes avec l’OM, l’ancien havrais enchaîne des prestations convaincantes sous ses nouvelles couleurs et s’apprête à revenir à Marseille dans le but de s’imposer cette fois-ci en défense. Sauf que le jeune joueur pourrait rapidement refaire ses valises pour une nouvelle destination. La Minute OM assure en effet qu'Isaak Touré a de grandes chances de faire l'objet d'un nouveau prêt lors du prochain mercato.

Une rencontre prévue entre Isaak Touré et la direction de l’OM

Le jeune défenseur franco-ivoirien va s’entretenir avec la direction de l’OM à l’issue de la saison afin de faire le point sur son avenir. L’idée de l’envoyer en prêt dans un autre club n’est pour l’instant pas écarté par les dirigeants marseillais. Grâce à cette éventuelle transaction, Marseille pourrait réduire ses obligations en matière de liquidités et libérer des fonds pouvant être utilisés pour d'autres projets.

Un nouveau prêt d’Isaak Touré peut également avoir des impacts positifs sur sa jeune carrière. Tout d'abord, cela montre que le club est prêt à investir dans sa carrière et le considère comme un joueur clé pour l'avenir. Cela peut aussi augmenter sa confiance en lui et lui donner une motivation supplémentaire pour bien performer sous d’autres cieux avant de revenir à Marseille. Quoi qu’il en soit, les dirigeants phocéens devront trancher pour son avenir dans les semaines à venir.

D'autres joueurs sont aussi susceptibles de quitter le navire marseillais cet été. Mattéo Guendouzi est notamment en haut de cette liste de potentiels partants. Eric Bailly, Nuno Tavares ou encore Ruben Blanco devraient aussi quitter l'OM à l'issue de la saison. C'est donc une grosse vague de départs qui se prépare à Marseille cet été et certains d'entre eux risquent de surprendre bon nombre de supporters.